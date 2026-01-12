Ragusa apre la seconda edizione del corso Donne e Filosofia

Ragusa celebra il pensiero femminile con la seconda edizione del corso “Donne e filosofia”, promosso dalla Consulta Comunale Femminile e realizzato con il supporto della Libreria Flaccavento, in collaborazione con il Comune di Ragusa. L’iniziativa, a ingresso libero, si propone di valorizzare il contributo delle donne nella storia del pensiero filosofico, stimolando la riflessione critica sui temi della conoscenza, della cultura e della partecipazione femminile alla costruzione del sapere.

Il corso, curato dalla professoressa Tina Petrolito, guiderà i partecipanti attraverso un percorso di analisi dei principali momenti della filosofia al femminile, dall’antichità all’età contemporanea, con approfondimenti su figure emblematiche come Ipazia e Hannah Arendt.

“La filosofia delle donne è stata spesso poco valorizzata – spiega l’assessora alle Pari Opportunità, Elvira Adamo – ma ha fornito contributi fondamentali alla riflessione sul senso della vita e sulla società. Questo corso rappresenta un’occasione per guardare alla filosofia come strumento di conoscenza e crescita personale.”

Calendario degli incontri

26 gennaio: La filosofia è donna, ma ci sono donne filosofe? Pregiudizio o incapacità?

27 febbraio: Atena, dea greca della filosofia, della saggezza, della strategia e delle arti. Momento oggettivo e momento soggettivo nella produzione del pensiero.

27 marzo: Il '900 e la filosofia al femminile

17 aprile: Hannah Arendt e la "Vita activa"

29 maggio: La Repubblica e le donne

Tutti gli incontri si terranno presso la Libreria Flaccavento, via Mario Rapisardi 99 – Ragusa, alle ore 18.00.

Per informazioni: Consulta Comunale Femminile – Comune di Ragusa

Email: consultacomunalefemminile@comune.ragusa.it

Telefono: 0932 624844

