Ragusa, al via la stagione teatrale 2025-2026: cinque grandi spettacoli al Marcello Perracchio

La magia del teatro torna a illuminare Ragusa. Dal 7 dicembre 2024 al 22 marzo 2026, il Teatro Marcello Perracchio riapre il sipario con una stagione teatrale ricca di qualità, comicità e grandi interpreti, sotto la direzione artistica di Carlo Nobile e la promozione dell’associazione culturale C&M. Cinque spettacoli, cinque generi diversi, un’unica promessa: offrire al pubblico ibleo una stagione indimenticabile, capace di unire tradizione, emozioni e intrattenimento per tutte le età.

Si parte il 7 dicembre con “Seconda classe”

A inaugurare la stagione sarà, il 7 dicembre, la compagnia Controcanto Collettivo con “Seconda classe”, diretta da Clara Sanricca. Lo spettacolo, acclamato in tutta Italia, affronta temi sociali attuali con una narrazione intensa e ironica, lasciando spazio alla riflessione senza rinunciare al coinvolgimento emotivo.

Il 28 dicembre arriva l’intramontabile “Gatta ci cova”

Il 28 dicembre il pubblico ritroverà un grande classico del teatro siciliano: “Gatta ci cova” di Eduardo Saitta, per la regia di Antonello Capodici. Un testo che continua a emozionare e divertire grazie alla comicità popolare e ai personaggi senza tempo tanto amati dal pubblico isolano.

4 gennaio: risate assicurate con “Il padre della sposa”

Il nuovo anno si apre con una commedia brillante: “Il padre della sposa”, in scena il 4 gennaio, interpretata dal duo irresistibile Gino Astorina ed Eduardo Saitta, con la regia di Giampaolo Romania. Ritmo serrato, dialoghi vivaci e situazioni esilaranti daranno vita a una serata di puro divertimento.

L’1 febbraio è il turno di “Miseria e nobiltà”

L’1 febbraio approda al Perracchio uno dei titoli più amati della tradizione teatrale italiana: “Miseria e nobiltà”, portato in scena da Toti Mancuso e Totino La Mantia, con la regia di Giampaolo Romania. Una commedia eterna che continua a conquistare generazioni di spettatori grazie alla sua travolgente comicità.

Gran finale il 22 marzo con “Romeo e Giulietta – Compagnia nazionale del musical”

A chiudere la stagione, il 22 marzo, sarà la Compagnia nazionale del musical con un innovativo adattamento di “Romeo e Giulietta”, diretto da Augusto Fornari. Uno spettacolo sorprendente che unisce musica, danza e recitazione per regalare un’esperienza moderna e coinvolgente del capolavoro shakespeariano.

