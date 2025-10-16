Ragusa: al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026: come prenotare

La campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026 prenderà il via lunedì 20 ottobre su tutto il territorio siciliano. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale della Salute in collaborazione con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie convenzionate e strutture sanitarie territoriali, mira a proteggere le categorie più vulnerabili dall’influenza stagionale e dalle possibili complicanze.

L’ASP di Ragusa presenterà ufficialmente il programma e le modalità di adesione mercoledì 22 ottobre alle ore 9.30, presso la sede di piazza Igea, con la partecipazione delle principali istituzioni civili e militari della provincia.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata in via prioritaria agli anziani, alle donne in gravidanza, a chi soffre di patologie croniche e ai familiari che assistono soggetti fragili. Particolare attenzione è riservata anche ai bambini dai 6 mesi in su, considerati tra i principali veicoli di diffusione del virus.

Per la stagione 2025-2026 sono disponibili diverse tipologie di vaccino: il trivalente standard, il trivalente su coltura cellulare, vaccini trivalenti potenziati per over 60, il vaccino adiuvato per soggetti tra 50 e 59 anni con patologie e il vaccino spray nasale per bambini e adolescenti tra 2 e 18 anni.

La vaccinazione può essere co-somministrata con altri vaccini raccomandati, come anti-pneumococco, anti-zoster, anti-Covid-19 aggiornato, anti-RSV adulti e richiamo decennale anti-difterica-tetano-pertosse.

I cittadini possono vaccinarsi presso gli ambulatori dei medici e pediatri di famiglia, nelle farmacie convenzionate o prenotando tramite il numero verde dell’ASP di Ragusa 800 050510 o via email a servizio.epidemiologia@asp.rg.it

© Riproduzione riservata