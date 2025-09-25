Ragusa: adescava con falsi annunci di lavoro, 58enne arrestato per violenza sessuale aggravata

Adescava donne con falsi annunci di lavoro. Un uomo di 58 anni, già con precedenti per reati simili, è stato arrestato e posto in custodia cautelare in carcere con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una giovane donna di 28 anni. L’indagine è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Ibla su disposizione della Procura della Repubblica iblea.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe adescato la vittima attraverso una finta proposta di lavoro per svolgere attività di pulizia all’interno di appartamenti destinati a locazioni turistiche, di sua disponibilità.

Una volta conquistata la fiducia della giovane, l’avrebbe costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà.

La denuncia della vittima e l’avvio delle indagini

La ventottenne, profondamente scossa dall’accaduto, si è dapprima confidata con il medico curante e con un familiare. Successivamente, in un momento di forte sconforto, avrebbe manifestato comportamenti autolesionistici, che hanno reso necessario l’intervento del personale sanitario.

È stato proprio il personale medico a segnalare la situazione ai Carabinieri, dando il via a una rapida attività investigativa.

Le prove raccolte

Le indagini hanno portato alla luce gravi indizi di colpevolezza, corroborati anche da documentazioni sanitarie incontrovertibili. Gli investigatori hanno accertato che l’indagato aveva approfittato della condizione di vulnerabilità della vittima, già compromessa dall’inganno e dall’isolamento.

La decisione del G.I.P.

Alla luce della gravità del fatto, della reiterazione del reato e della totale noncuranza verso le condizioni di difesa della giovane, il G.I.P. del Tribunale di Ragusa ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il grado di responsabilità dell’indagato dovrà ora essere vagliato in sede processuale, nel contraddittorio tra le parti, come previsto dalla legge.

