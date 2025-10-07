Ragusa, addio code e timbri: l’ex Anagrafe diventa un nuovo spazio tutto da scoprire

Il Comune di Ragusa punta a ridare nuova funzione agli spazi dell’ex Ufficio Anagrafe e Stato Civile, situati al piano terra del Palazzo Municipale. Dopo il trasferimento degli uffici presso una nuova sede, l’Amministrazione comunale ha deciso di procedere con un intervento di manutenzione straordinaria per riqualificare e valorizzare gli ambienti, restituendoli alla piena fruibilità.

L’obiettivo è quello di recuperare e destinare a nuovi usi istituzionali i locali comunali oggi inutilizzati, nell’ottica di una gestione più efficiente del patrimonio pubblico e di una maggiore funzionalità del Palazzo Municipale.

Per avviare l’intervento, l’Amministrazione ha ritenuto necessario affidare il servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione. E’ stato incaricato, dopo selezione, l’architetto Fabrizio Amato Occhipinti. Con questo nuovo intervento, il Comune di Ragusa prosegue il percorso di riqualificazione e razionalizzazione degli spazi comunali, mirando a un utilizzo più moderno e funzionale. Un intervento curato dall’Assessorato ai Centri Storici, retto da Giovanni Gurrieri, su input del sindaco Peppe Cassì: “La rigenerazione del centro storico passa dal recupero dell’edilizia pubblica in primis – spiega l’assessore Gurrieri – A tal proposito abbiamo avviato diversi progetti che interessano più immobili: da palazzo dell’Aquila a Palazzo Ina, ma anche immobili, oggi dismessi, di proprietà di altri enti pubblici e partecipati. Il processo di riattivazione è lungo ma è imprescindibile avviarlo”.

