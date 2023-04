Ragusa: a fuoco un’auto in via Mario Leggio

Incendio di una macchina all’alba in via Mario Leggio, in centro a Ragusa, all’altezza del civico 204. Le fiamme che si sarebbero sviluppate all’interno dell’abitacolo, forse per un corto circuito hanno quasi distrutto l’autovettura, che era piuttosto datata.

Sul posto è intervenuto il personale dei vigili del fuoco e i carabinieri. L’auto è stata rimossa questa mattina.