Ragusa, 50 anni dopo: la mitica V Elettrotecnici dell’Itis si ritrova tra ricordi e risate
21 Set 2025 12:20
Un abbraccio lungo mezzo secolo ha scaldato la serata di ieri a Ragusa. Gli ex studenti della storica V Elettrotecnici dell’Istituto Tecnico Industriale di Ragusa, la prima sezione nata nel 1972 e diplomatasi nel 1975, si sono ritrovati per celebrare 50 anni di amicizie e ricordi.
Una classe “all boys” e le lotte per i pendolari
All’epoca l’Itis di Ragusa era un mondo quasi esclusivamente maschile: la presenza femminile si limitava alla sezione chimici. Molti di quei ragazzi erano pendolari provenienti dai comuni della provincia, costretti ogni giorno a lunghi viaggi per studiare. Durante la serata non sono mancati i racconti delle leggendari lotte studentesche che portarono, dopo l’occupazione della palestra e un’affollatissima assemblea al cinema La Licata, alla conquista del trasporto gratuito per i pendolari: una piccola grande vittoria che è rimasta nella storia scolastica iblea.
Chi c’era alla reunion
La serata ha riunito un gruppo eterogeneo, oggi composto per lo più da pensionati ma ricco di energie e aneddoti. Presenti, tra gli altri:
- Umberto Assenza (Modica)
- Mario Cavalieri, musicista e dipendente del Consorzio di Bonifica
- Tino Costanzo (Vittoria)
- Salvatore Di Rosa, Comune di Modica
- Gianni Distefano, operatore geofisico su piattaforme petrolifere e storico “Cappuccinaro”
- Antonio Galesi (Santa Croce Camerina)
- Gaetano Graziano (Ragusa)
- Giorgio Gurrieri, perito assicuratore e attore, cognato del grande Marcello Perracchio
- Gaudenzio Iacono, tecnico e “cittadino di Ibla”
- Giuseppe Incarbone, Ministero dell’Interno di Ragusa
- Claudio Linguanti, insegnante e preside a Giarratana
- Carmelo Lo Presti, dirigente azienda ascensori e artista figurativo
- Checco Pioggia, insegnante, allenatore di basket e consigliere comunale di Ragusa
- Pietro Pisana, insegnante conosciuto come “l’ingegnere”
- Angelo Puglisi, Enel di Pedalino
- Pino Russo, bancario
- Salvatore “Mercedes” Spadato, insegnante di Modica
- Giovanni Vacirca (Santa Croce Camerina)
- Roberto “Lamparina” Voi, giornalista e fondatore di Tele Nova Ragusa
- in collegamento video da Pescara, Giuseppe Lo Giudice, insegnante e allenatore di basket femminile di Serie A.
Assenti… ma presenti nei ricordi
Hanno invece inviato saluti e ricordi, tramite figli e nipoti, Rosario Buscemi (Enel Ragusa), Michele Di Nardo (insegnante), Carmelo “Meno Panza” Massari (metalmeccanico) e Salvio Bufardeci (veterinario).
Tra nostalgia e orgoglio
Il clima della serata è stato un perfetto mix di goliardia e nostalgia: aneddoti scolastici, scherzi di corridoio, ricordi delle prime occupazioni e della Ragusa degli anni ’70. Un tuffo nel passato che ha mostrato come il legame tra questi ex studenti non si sia mai davvero interrotto.
Cinquant’anni dopo, la V Elettrotecnici dimostra che l’amicizia nata tra i banchi – e cementata da battaglie comuni – può resistere a ogni distanza e a ogni decennio.
