Home / Attualità

Ragusa, 50 anni dopo: la mitica V Elettrotecnici dell’Itis si ritrova tra ricordi e risate

21 Set 2025 12:20

Un abbraccio lungo mezzo secolo ha scaldato la serata di ieri a Ragusa. Gli ex studenti della storica V Elettrotecnici dell’Istituto Tecnico Industriale di Ragusa, la prima sezione nata nel 1972 e diplomatasi nel 1975, si sono ritrovati per celebrare 50 anni di amicizie e ricordi.

Una classe “all boys” e le lotte per i pendolari

All’epoca l’Itis di Ragusa era un mondo quasi esclusivamente maschile: la presenza femminile si limitava alla sezione chimici. Molti di quei ragazzi erano pendolari provenienti dai comuni della provincia, costretti ogni giorno a lunghi viaggi per studiare. Durante la serata non sono mancati i racconti delle leggendari lotte studentesche che portarono, dopo l’occupazione della palestra e un’affollatissima assemblea al cinema La Licata, alla conquista del trasporto gratuito per i pendolari: una piccola grande vittoria che è rimasta nella storia scolastica iblea.

Chi c’era alla reunion

La serata ha riunito un gruppo eterogeneo, oggi composto per lo più da pensionati ma ricco di energie e aneddoti. Presenti, tra gli altri:

  • Umberto Assenza (Modica)
  • Mario Cavalieri, musicista e dipendente del Consorzio di Bonifica
  • Tino Costanzo (Vittoria)
  • Salvatore Di Rosa, Comune di Modica
  • Gianni Distefano, operatore geofisico su piattaforme petrolifere e storico “Cappuccinaro”
  • Antonio Galesi (Santa Croce Camerina)
  • Gaetano Graziano (Ragusa)
  • Giorgio Gurrieri, perito assicuratore e attore, cognato del grande Marcello Perracchio
  • Gaudenzio Iacono, tecnico e “cittadino di Ibla”
  • Giuseppe Incarbone, Ministero dell’Interno di Ragusa
  • Claudio Linguanti, insegnante e preside a Giarratana
  • Carmelo Lo Presti, dirigente azienda ascensori e artista figurativo
  • Checco Pioggia, insegnante, allenatore di basket e consigliere comunale di Ragusa
  • Pietro Pisana, insegnante conosciuto come “l’ingegnere”
  • Angelo Puglisi, Enel di Pedalino
  • Pino Russo, bancario
  • Salvatore “Mercedes” Spadato, insegnante di Modica
  • Giovanni Vacirca (Santa Croce Camerina)
  • Roberto “Lamparina” Voi, giornalista e fondatore di Tele Nova Ragusa
  • in collegamento video da Pescara, Giuseppe Lo Giudice, insegnante e allenatore di basket femminile di Serie A.

Assenti… ma presenti nei ricordi

Hanno invece inviato saluti e ricordi, tramite figli e nipoti, Rosario Buscemi (Enel Ragusa), Michele Di Nardo (insegnante), Carmelo “Meno Panza” Massari (metalmeccanico) e Salvio Bufardeci (veterinario).

Tra nostalgia e orgoglio

Il clima della serata è stato un perfetto mix di goliardia e nostalgia: aneddoti scolastici, scherzi di corridoio, ricordi delle prime occupazioni e della Ragusa degli anni ’70. Un tuffo nel passato che ha mostrato come il legame tra questi ex studenti non si sia mai davvero interrotto.

Cinquant’anni dopo, la V Elettrotecnici dimostra che l’amicizia nata tra i banchi – e cementata da battaglie comuni – può resistere a ogni distanza e a ogni decennio.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it