Ragusa, 50 anni dopo: la mitica V Elettrotecnici dell’Itis si ritrova tra ricordi e risate

Un abbraccio lungo mezzo secolo ha scaldato la serata di ieri a Ragusa. Gli ex studenti della storica V Elettrotecnici dell’Istituto Tecnico Industriale di Ragusa, la prima sezione nata nel 1972 e diplomatasi nel 1975, si sono ritrovati per celebrare 50 anni di amicizie e ricordi.

Una classe “all boys” e le lotte per i pendolari

All’epoca l’Itis di Ragusa era un mondo quasi esclusivamente maschile: la presenza femminile si limitava alla sezione chimici. Molti di quei ragazzi erano pendolari provenienti dai comuni della provincia, costretti ogni giorno a lunghi viaggi per studiare. Durante la serata non sono mancati i racconti delle leggendari lotte studentesche che portarono, dopo l’occupazione della palestra e un’affollatissima assemblea al cinema La Licata, alla conquista del trasporto gratuito per i pendolari: una piccola grande vittoria che è rimasta nella storia scolastica iblea.

Chi c’era alla reunion

La serata ha riunito un gruppo eterogeneo, oggi composto per lo più da pensionati ma ricco di energie e aneddoti. Presenti, tra gli altri:

Umberto Assenza (Modica)

(Modica) Mario Cavalieri , musicista e dipendente del Consorzio di Bonifica

, musicista e dipendente del Consorzio di Bonifica Tino Costanzo (Vittoria)

(Vittoria) Salvatore Di Rosa , Comune di Modica

, Comune di Modica Gianni Distefano , operatore geofisico su piattaforme petrolifere e storico “Cappuccinaro”

, operatore geofisico su piattaforme petrolifere e storico “Cappuccinaro” Antonio Galesi (Santa Croce Camerina)

(Santa Croce Camerina) Gaetano Graziano (Ragusa)

(Ragusa) Giorgio Gurrieri , perito assicuratore e attore, cognato del grande Marcello Perracchio

, perito assicuratore e attore, cognato del grande Marcello Perracchio Gaudenzio Iacono , tecnico e “cittadino di Ibla”

, tecnico e “cittadino di Ibla” Giuseppe Incarbone , Ministero dell’Interno di Ragusa

, Ministero dell’Interno di Ragusa Claudio Linguanti , insegnante e preside a Giarratana

, insegnante e preside a Giarratana Carmelo Lo Presti , dirigente azienda ascensori e artista figurativo

, dirigente azienda ascensori e artista figurativo Checco Pioggia , insegnante, allenatore di basket e consigliere comunale di Ragusa

, insegnante, allenatore di basket e consigliere comunale di Ragusa Pietro Pisana , insegnante conosciuto come “l’ingegnere”

, insegnante conosciuto come “l’ingegnere” Angelo Puglisi , Enel di Pedalino

, Enel di Pedalino Pino Russo , bancario

, bancario Salvatore “Mercedes” Spadato , insegnante di Modica

, insegnante di Modica Giovanni Vacirca (Santa Croce Camerina)

(Santa Croce Camerina) Roberto “Lamparina” Voi , giornalista e fondatore di Tele Nova Ragusa

, giornalista e fondatore di Tele Nova Ragusa in collegamento video da Pescara, Giuseppe Lo Giudice, insegnante e allenatore di basket femminile di Serie A.

Assenti… ma presenti nei ricordi

Hanno invece inviato saluti e ricordi, tramite figli e nipoti, Rosario Buscemi (Enel Ragusa), Michele Di Nardo (insegnante), Carmelo “Meno Panza” Massari (metalmeccanico) e Salvio Bufardeci (veterinario).

Tra nostalgia e orgoglio

Il clima della serata è stato un perfetto mix di goliardia e nostalgia: aneddoti scolastici, scherzi di corridoio, ricordi delle prime occupazioni e della Ragusa degli anni ’70. Un tuffo nel passato che ha mostrato come il legame tra questi ex studenti non si sia mai davvero interrotto.

Cinquant’anni dopo, la V Elettrotecnici dimostra che l’amicizia nata tra i banchi – e cementata da battaglie comuni – può resistere a ogni distanza e a ogni decennio.

