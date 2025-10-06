Ragusa, 32enne viola l’obbligo di dimora e viene trovato con la droga: arrestato

Viola l’ordine restrittivo, viene denunciato e la sua pena si aggrava. La Squadra Mobile della Questura di Ragusa ha arrestato un 32enne ragusano, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura dell’obbligo di dimora a cui era sottoposto. L’uomo è imputato in un procedimento penale per violazione della normativa sugli stupefacenti, pendente presso la Sezione Penale del Tribunale di Ragusa. Durante un controllo ordinario dei soggetti sottoposti a obblighi restrittivi, una volante ha effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione del 32enne, dove si trovavano altre tre persone. Gli agenti hanno percepito un forte odore, riconducibile a sostanza stupefacente, rinvenendo alcuni grammi di marijuana e hashish. Il giovane è stato immediatamente denunciato per detenzione ai fini di spaccio. La Procura della Repubblica di Ragusa ha richiesto e ottenuto dal Tribunale il passaggio agli arresti domiciliari, sostituendo così l’obbligo di dimora.

Durante la stessa operazione, uno degli ospiti presenti, un cittadino marocchino, è stato denunciato per mancanza di documenti attestanti la regolarità della sua presenza sul territorio nazionale.

