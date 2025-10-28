Ragusa: 2,8 milioni per la messa in sicurezza della discarica di Cava dei Modicani, ma gli interventi non sono stati eseguiti

Torna al centro dell’attenzione la discarica di Cava dei Modicani, uno dei principali impianti di smaltimento della provincia, per la quale l’Arpa Sicilia aveva già segnalato nel 2019 la necessità di interventi strutturali volti a garantire la messa in sicurezza dell’area e prevenire possibili rischi ambientali.

A distanza di anni, la questione resta ancora aperta, anche se un passo avanti concreto è arrivato lo scorso 1° luglio 2025, con l’approvazione da parte della Giunta comunale di Ragusa di una copertura finanziaria di circa 2,8 milioni di euro, suddivisa in più stralci. Le risorse serviranno a realizzare gli interventi prescritti, necessari per ridurre il potenziale impatto inquinante e migliorare la gestione complessiva del sito.

Cava dei Modicani: un nodo cruciale per la gestione dei rifiuti nel territorio

La discarica di Cava dei Modicani, situata a pochi chilometri dal centro cittadino, rappresenta un’infrastruttura strategica per la gestione dei rifiuti non solo per Ragusa ma per tutto il comprensorio. Tuttavia, nel tempo, la struttura ha mostrato criticità tecniche e ambientali che hanno spinto l’Arpa e la Regione Siciliana a intervenire con specifiche prescrizioni di sicurezza. A mettere in evidenza queste criticità è stato il consigliere Federico Bennardo in consiglio comunale.

Nel 2021 la Regione aveva inviato una diffida ufficiale al Comune e all’Srr competente, sollecitando la presentazione di un piano di interventi. Solo nel 2025 è arrivata la risposta concreta con la pianificazione delle risorse economiche necessarie. Il consigliere si chiede perchè, nonostante la diffida, gli interventi non sono stati eseguiti. Che cosa è accaduto in questi quattro anni?

L’obiettivo: sicurezza, sostenibilità e decoro ambientale

Gli interventi previsti mirano a ridurre il rischio di dispersione di percolato, migliorare la tenuta del sistema di raccolta dei rifiuti, e garantire una gestione sostenibile delle aree di conferimento.

Ragusa, tra l’altro, ha un tasso di riscossione TARI tra i più alti della provincia,

Trasparenza e monitoraggio continuo

In attesa dell’avvio effettivo dei lavori, le autorità ambientali e gli organi comunali preposti saranno chiamati a monitorare attentamente la realizzazione degli interventi, garantendo che le opere rispettino i tempi e gli standard ambientali richiesti.

