Raffica di furti in centro storico a Modica: denunciato 19enne

Un’azione coordinata tra forze dell’ordine ha portato a un primo importante risultato nel contrasto ai furti nel centro storico di Modica. La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 19 anni, ritenuto responsabile di una serie di colpi ai danni di attività commerciali.

L’indagine e i riscontri

L’operazione nasce da un’attività investigativa congiunta che ha permesso di raccogliere gravi indizi a carico del ragazzo. Secondo quanto emerso, il 19enne sarebbe coinvolto in numerosi episodi tra furti consumati e tentati, messi a segno nelle ultime settimane.

Nel mirino, in particolare, diversi esercizi commerciali situati nel cuore del centro storico modicano, già segnato da una crescente preoccupazione tra commercianti e residenti.

Una “razzia” nel centro cittadino

Gli inquirenti parlano di una vera e propria sequenza di azioni, che avrebbe creato allarme tra gli operatori economici della zona. I colpi, ravvicinati nel tempo, avevano alimentato un clima di insicurezza, spingendo le forze dell’ordine a intensificare controlli e indagini.

L’attività sinergica tra Polizia e Carabinieri si è rivelata decisiva per arrivare all’identificazione del presunto responsabile.

Denuncia e sviluppi

Il giovane è stato denunciato per furti aggravati continuati. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per verificare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altri episodi.

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