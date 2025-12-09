“Quintetto” di Marco Augusto Chenevier al Teatro Naselli di Comiso: comicità, danza e riflessione

Venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 21.00, il Teatro Naselli di Comiso ospiterà lo spettacolo “Quintetto”, ideato e interpretato da Marco Augusto Chenevier. Una performance che fonde teatro e danza, trasformando il corpo in parola e la comicità in riflessione. L’opera nasce dal gioco metateatrale intorno al numero cinque, simbolo di vita, intelligenza e movimento, ma l’attualità della crisi riduce il quintetto a un solista, da cui scaturisce una performance travolgente, ricca di improvvisazioni, ritmo e ironia. Il pubblico diventa protagonista, entrando nel gioco teatrale e vivendo un’esperienza unica.

“Quintetto” ha ottenuto riconoscimenti internazionali: vincitore del Be Festival di Birmingham, secondo premio del pubblico al Mess Festival di Sarajevo, primo premio per la danza contemporanea al Sarajevo Winter Festival, e inserito dal quotidiano britannico The Guardian tra le dieci migliori commedie del 2016. L’accompagnamento coreografico è curato da Christine Bastin, che arricchisce lo spettacolo di movimento e intensità.

Alessandro Di Salvo, presidente dell’associazione La Girandola, che cura la programmazione del Naselli, sottolinea: “Marco Augusto Chenevier porta in scena un linguaggio fisico e contemporaneo che sa far ridere e pensare allo stesso tempo. È un teatro vitale, intelligente e accessibile, capace di coinvolgere chiunque con la sua autenticità”.

Per agevolare la partecipazione del pubblico, il Teatro Naselli offre su prenotazione due servizi: animazione dalle 20.30 fino alla fine dello spettacolo e taxi andata/ritorno tra abitazione e teatro. Sono previste convenzioni con associazioni, CRAL e club service.

Per informazioni, prenotazioni e aggiornamenti sulle iniziative del Teatro Naselli di Comiso, è possibile consultare il sito spazionaselli.it, seguire le pagine social ufficiali o contattare il numero 328 497 4542. Il botteghino rimane aperto dalle 16.00 alle 20.00.

