Questo sarà il Ferragosto più caldo del 2024. Lo dicono gli esperti

Mi fa sorridere. Sul Web e in TV specialisti di ogni cosa giurano che gli appuntamenti di quest’anno sono in assoluto i “più qualcosa” della storia dell’umanità. Ogni santo anno. Forse è il nostro modo di sentirci speciali in una normalità che ci sta un po’ stretta.

Ora, non nego che questo agosto sia stato particolare. Forse è la suggestione. Il fuoco percepito. Non so nel 1967. Ma nel 2024 si avverte. Magari è un caldo emotivo.

Voi cosa fate a Ferragosto? Io sono troppo impegnato. Mi sto studiando il funzionamento della ZTL. Penso che a ottobre avrò le idee chiare e non sbaglierò orari, giorni, mesi e strade. D’altronde, io non faccio testo. Anche per padroneggiare a mente il calendario della differenziata ho avuto bisogno di un semestre di rodaggio. Ora non sbaglio mai il giorno della plastica (mercoledì).

Voi cosa fate a Ferragosto? E perché? Io un’idea per la vostra serenità ce l’avrei. Potreste trascorrere il Ferragosto in quel di Marina di Ragusa. Intanto, per cominciare, se vuoi raggiungere la Sicilia sud orientale, non sei più obbligato a venire a nuoto. Mi dicono infatti che la situazione talora imbarazzante dei voli e degli aeroporti si sia sbloccata

Inoltre, se a Marina vuoi un’arancina, non ti chiedono più di due, tre euro. Non è come altrove. Non è come a Dubai. Qui non ci sono zanzare. Il nostro è solo un prurito emotivo.

Marina di Ragusa è stata scelta da tanti quale destinazione di Ferragosto. Lo dicono prenotazioni e classifiche. Vengono in massa persino da Ibla per prenderla d’assalto (lasciando il centro storico un po’ Sahara). Questa sua dimensione quasi parapsicologica, che fluttua tra sabbie dorate e mare azzurrissimo, incantesima i turisti grazie alla sua atmosfera divertita e relaxante in una cornice di quadri meno caravaggeschi e più raffaelliti e mille profumi pastello. Risulta essere una meta affascinante per le famiglie, per le coppie e i single in cerca di avventure estive o quiete agognata. E se vuoi avere la sensazione di essere ad un concerto di Lady Gaga e vuoi provare l’emozione di un bagno di folla urlante e frenetica, ti basta entrare in un supermercato alle 19.00 di sera. Qui non ti sentirai mai solo. E non sarai mai un carrello vuoto. E non avvertirai neppure il surriscaldamento globale perché qui, da noi, questo sarà il più freddo Ferragosto del 2024. Lo dicono gli esperti. A loro chiederò aiuto per decriptare anche le logiche per me arcane della ZTL.

