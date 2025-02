Quel ponticello di contrada Passoporto a Comiso mai ricostruito

Contrada Passoporto, a Comiso, rimane senza sovrapasso. La denuncia arriva dal Pd. Il sovrappasso è crollato in seguito all’uragano che si è abbattuto in Sicilia nel febbraio del 2023 ma già l’anno prima il Genio Civile ne aveva predisposto l’abbattimento. Il Pd sottolinea come, nonostante le promesse elettorali, nulla è stato fatto e la situazione resta invariata. Anche nella recente seduta in cui si è discusso il piano triennale delle opere pubbliche, sono emerse solo vaghe promesse.

Il “ponticello” come viene chiamato dagli abitanti del luogo, non è un’opera di secondaria importanza. Serve, infatti, a congiungere lo storico quartiere Grazia con contrada Giardinello, alla periferia della città.

