Quel fascio di luce nel cielo avvistato nel del Sud Italia. Le testimonianze anche da Ragusa

Avvistamento nel cielo di un fascio di luce accompagnato da un oggetto non identificato nei cieli del sud Italia. Ieri sera, 23 giugno, gli abitanti di Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata hanno immortalato la “strana luce” e in breve tempo il “caso” si è scatenato sui social. Numerosissime le segnalazioni arrivate anche dalla provincia di Ragusa, come testimoniato dal video di una nostra utente, Morena Bellio.

Le fotografie e i video dell’evento sono stati condivisi sui social media, con descrizioni che parlano di una luce insolita che sembrava accompagnata da una sorta di nuvola.

Il fenomeno

Un fenomeno simile era stato osservato a novembre 2023 nel nord Italia e successivamente spiegato dal Ministero della Difesa francese come un test di lancio di un missile M51 senza carica nucleare. In quel caso, il missile era stato lanciato dal centro di test missilistico di Biscarrosse.

Per quanto riguarda l’avvistamento del 23 giugno, non è stata ancora fornita una spiegazione ufficiale. Tuttavia, ci sono diverse ipotesi:

Sonda per rilevamenti meteorologici: alcuni utenti dei social media hanno suggerito che potrebbe trattarsi di una sonda meteorologica. A quella altezza, la sonda sarebbe ancora illuminata dalla luce solare, rendendola visibile in modo spettacolare.

Razzo che esce dall’atmosfera terrestre: un’altra ipotesi è che si tratti di un razzo in uscita dall’atmosfera terrestre. I gas intorno al razzo, illuminati dalla luce solare, potrebbero creare l’effetto luminoso osservato.

Rilascio di satelliti Starlink: La spiegazione più probabile sembra essere il rilascio dei satelliti Starlink di SpaceX. Nel pomeriggio del 23 giugno, un razzo contenente questi satelliti è stato lanciato dagli Stati Uniti. Starlink, una rete internet satellitare creata da SpaceX, è composta da migliaia di piccoli satelliti che permettono la connessione internet da qualsiasi luogo sulla Terra.

