Quattro gocce di pioggia e salta continuamente la corrente a Santa Maria del Focallo. I residenti sono esasperati

Quattro gocce di pioggia e salta la corrente elettrica a Santa Maria del Focallo, Ispica, precisamene in via del Mirtillo e traverse.

I residenti sono esasperati ma lo sono anche gli esercenti, i gestori case vacanza e di B&B essendo Marina di Marza una delle zone più apprezzate della costa ragusana.

A segnalare i continui disservizi è il presidente del comitato “Santa Maria del Focallo – Marina Marza” , Tiziana Scuto.

Il sistema della distribuzione elettrica risulta obsoleto: non bastano piccoli rattoppi, bisognerebbe avviare una seria revisione e provvedere all’ammodernamento.



Come negli anni passati anche quest’anno le avarie al sistema di distribuzione elettrica si sono presentate con l’arrivo dei temporali, con interruzioni prima sporadiche, da settembre a dicembre, e poi continue e giornaliere a partire da gennaio, fino a ripetersi più volte nell’arco dello stesso giorno (fino a 4 interruzioni il 20 gennaio): in tutte le occasioni di interruzione, l’intervento è stato limitato soltanto al ripristino senza nessuna ricerca dei guasti e delle cause.

Secondo il comitato, il problema risiederebbe nei pozzetti di terra non più a tenuta stagna e pertanto sommersi di acqua che manda in corto l’impianto e causa le continue e ripetute interruzioni dell’alimentazione elettrica.