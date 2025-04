Quattro giorni a secco: torna l’erogazione idrica al quartiere Logge di Scicli

Quattro giorni fra disagi domestici e perfetta professionalità del team tecnico di Ibleacque che ha garantito la distribuzione dell’acqua in tutte le abitazioni degli otto isolati del quartiere Logge che, da venerdì scorso, erano rimasti privi di acqua potabile. I contatori si erano fermati e le famiglie ed i commercianti con esercizi ricadenti nel perimetro del popoloso quartiere erano rimasti privi di acqua. Tubature asciutte e ricerca affannata giorno e notte per cercare il guasto e per distribuire l’acqua con le autobotti che hanno lavorato incessantemente per garantire le esigenze idriche della popolazione. I contatori si erano fermato per un’otturazione al tubo principale di erogazione: questa sarebbe la motivazione dell’interruzione.

Il tentativo di cercare un guasto aveva portato già fra venerdì e sabato scorso a scavare in corso Umberto, a monte della zona interessata dall’inconveniente. La notte gli operai di Ibleacque hanno scandagliato l’intero quartiere con un radar per individuare un eventuale guasto. Alla fine una consistente otturazione avrebbe bloccato l’acqua a monte non facendola arrivare nei vari contatori di distribuzione. Alla fine è bene quel che finisce bene. Ma alla base si deve riconoscere l’impegno del team tecnico di Ibleacque che ha lavorato in maniera puntigliosa per risolvere il problema. Alla fine il problema è stato risolto con grande serenità per le tante famiglie che abitano negli otto isolati del quartiere Logge.

