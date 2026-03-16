Quartiere S. Teresa a Modica Alta fuori dai radar della politica? Qui è rimasto solo l’entusiasmo

Il quartiere di Piazza Santa Teresa, piccola “bomboniera” nel cuore di Modica Alta, sembra oggi essere finito fuori dai radar della politica. Un’area che fino a qualche anno fa rappresentava uno dei punti più vivi e frequentati della parte alta della città e che oggi continua a resistere soprattutto grazie all’entusiasmo di chi ci vive.

È questo il sentiment emerso durante l’incontro pubblico organizzato nell’ambito dell’iniziativa “Il PD ascolta Modica”, promossa dal Partito Democratico di Modica. L’appuntamento, svoltosi in piazza Santa Teresa, ha rappresentato una tappa della campagna di ascolto avviata dal partito per raccogliere segnalazioni, idee e proposte direttamente dai cittadini.

Durante il confronto sono state evidenziate diverse criticità che riguardano la zona di Modica Alta: dalla viabilità alla progressiva desertificazione commerciale, passando per la carenza di manutenzione e per la necessità di interventi concreti sul tessuto urbano. Tra i temi affrontati anche quello della valorizzazione del patrimonio storico e monumentale, con particolare riferimento al chiostro di Santa Maria di Gesù, luogo di grande valore storico e culturale che, secondo i partecipanti, meriterebbe una maggiore attenzione e una fruizione più stabile da parte della comunità.

“Quello che abbiamo percepito oggi – ha dichiarato il segretario cittadino del Partito Democratico Francesco Stornello – è una forte distanza tra questa parte della città e l’azione amministrativa. Modica Alta sembra essere stata progressivamente dimenticata, lasciata spesso ad affrontare da sola problemi quotidiani e segnali di degrado. Allo stesso tempo però abbiamo trovato un patrimonio straordinario: l’amore e la passione dei residenti per il loro quartiere”.

Secondo quanto emerso dall’incontro, proprio l’attaccamento dei cittadini rappresenta oggi la vera forza di questa parte della città, che continua a vivere grazie alla partecipazione di chi la abita e ne custodisce la memoria.

Certo non serve solo parlare ed ascoltare! Il Partito Democratico ha annunciato l’intenzione di proseguire il percorso di ascolto e di trasformare le segnalazioni raccolte in proposte politiche concrete, con l’obiettivo di costruire un progetto complessivo per la città che non lasci indietro nessun quartiere.

“Non vogliamo limitarci a segnalare i problemi – ha concluso Stornello – ma trasformare le istanze che arrivano dai cittadini in un percorso politico capace di restituire dignità, servizi e prospettive a Modica Alta, rimettendo al centro le persone che ogni giorno tengono vivo questo quartiere”. Non resta che sperare…

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