Quando la musica guarisce: a Ragusa i licei entrano negli ospedali

Saranno le voci, le note e i sorrisi degli studenti dei licei musicali siciliani a trasformare per qualche ora gli ospedali in spazi di condivisione, conforto e speranza. Prende il via anche nel ragusano il progetto “ Musicalmente insieme… note di vita ”, promosso dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e sostenuto dalla Regione, che porterà concerti dal vivo nelle strutture sanitarie dell’isola, grazie all’impegno di oltre 15 licei musicali .

Il primo appuntamento nella provincia iblea è previsto giovedì 15 maggio, alle 17.30, all’ospedale Guzzardi di Vittoria , dove gli studenti del liceo musicale ” Giosuè Carducci” di Comiso si esibiranno in brani di musica contemporanea nella sala dell’ospedale. Un momento di bellezza e leggerezza pensato per i pazienti, i familiari e tutto il personale sanitario.

Note di vita anche a Ragusa città

Il progetto proseguirà mercoledì 22 maggio alle 16.30 presso l’ ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa , con il concerto degli allievi del liceo “ Giovanni Verga” di Modica. L’iniziativa coinvolge direttamente i reparti pediatrici e gli spazi comuni degli ospedali, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nei luoghi di cura, rendendoli più umani e accoglienti.

Un’orchestra di solidarietà che parte dalla scuola

Il progetto è finanziato con oltre 65 mila euro dalla Regione Siciliana e fa parte di un protocollo d’intesa firmato da Ufficio scolastico regionale, assessorati regionali alla Salute e all’Istruzione, e dalla Rete dei licei musicali della Sicilia, con capofila il liceo “ Regina Margherita” di Palermo.

Il calendario continua

Dopo gli appuntamenti di maggio, i concerti proseguiranno nel mese di giugno e poi a dicembre 2025. Il calendario dettagliato sarà diffuso nei prossimi giorni.

Intanto, a Ragusa e Vittoria, il silenzio delle corsie ospedaliere si prepara ad accogliere la musica dei giovani: note leggere, ma cariche di significato , capaci di trasformare un semplice pomeriggio in una carezza condivisa.

