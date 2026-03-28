Dopo 15 anni addio tumulazioni provvisorie a Scicli: in costruzione oltre 500 nuovi loculi

Dopo oltre quindici anni si chiude una lunga fase di emergenza per il cimitero di Scicli. Con la realizzazione di nuovi loculi nell’area di ampliamento del camposanto, la città potrà finalmente dire addio alle tumulazioni provvisorie che per anni hanno rappresentato una delle principali criticità legate alla gestione delle sepolture.

Sono infatti in fase di costruzione 502 nuovi loculi destinati alle sepolture correnti all’interno del Cimitero di Scicli. L’intervento rappresenta il primo passo concreto di un più ampio progetto di ampliamento dell’area cimiteriale che mira a rispondere in maniera strutturale alle esigenze della comunità.

L’importo dei lavori attualmente in corso ammonta a 709.545,64 euro, cifra che comprende anche gli oneri per la sicurezza del cantiere.

Nuovi loculi per eliminare definitivamente le sepolture temporanee

Parallelamente ai lavori già avviati, altri 374 loculi sono in fase di appalto. All’interno di questi spazi troveranno finalmente collocazione definitiva 160 sepolture che finora erano state sistemate in modo temporaneo.

Si tratta di una svolta significativa per il cimitero cittadino, dove per oltre un decennio le tumulazioni provvisorie avevano rappresentato una soluzione emergenziale in attesa di nuovi spazi disponibili.

L’obiettivo è quello di garantire una sistemazione stabile e dignitosa per tutte le sepolture, superando definitivamente una criticità che si trascinava da molti anni.

In vendita nuove aree per monumentini funerari

Nei prossimi mesi saranno inoltre messe in vendita alcune aree all’interno dell’ampliamento del cimitero per consentire ai privati di realizzare monumentini funerari. In questa fase saranno disponibili spazi per sedici monumentini singoli e sedici monumentini a due posti.

L’iniziativa consentirà alle famiglie di realizzare nuove sepolture private e allo stesso tempo contribuirà ad ampliare ulteriormente la disponibilità complessiva di posti nel camposanto.

Un grande progetto di ampliamento per il cimitero di Scicli

L’intervento attualmente in corso rappresenta solo il primo stralcio di un progetto molto più ampio che prevede la realizzazione complessiva di 3.979 nuovi loculi, suddivisi tra loculi grandi e loculi ossari.

Il piano di ampliamento include anche la costruzione di nuove cappelle e mausolei di diverse tipologie, oltre a numerosi monumentini destinati alle sepolture private. Nel progetto sono previsti inoltre spazi dedicati al campo di inumazione con complessivi 280 posti, di cui una quota riservata ai non cattolici.

Tra le opere previste figura anche la realizzazione di un nuovo parcheggio con 59 posti auto al servizio del cimitero.

Servoscale per abbattere le barriere architettoniche

Il progetto di ampliamento guarda anche all’accessibilità. Grazie all’installazione di servoscale saranno infatti abbattute le barriere architettoniche presenti nella struttura, rendendo più semplice l’accesso alle diverse aree del cimitero anche per le persone con difficoltà motorie.

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