Nuova guida per Federalberghi Ragusa: Giovanni Occhipinti alla presidenza

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La sede provinciale di Confcommercio Ragusa ha ospitato l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali di Federalberghi Ragusa. Un appuntamento che ha segnato l’avvio di un nuovo percorso per l’associazione, alla presenza del presidente regionale di Federalberghi Sicilia, Nico Torrisi, che ha seguito i lavori e salutato il nuovo corso.

L’assemblea ha eletto Giovanni Occhipinti nuovo presidente di Federalberghi Ragusa. Rosario Dibennardo, dopo una lunga esperienza alla guida dell’associazione, assume il ruolo di presidente onorario e vicepresidente vicario. Il nuovo direttivo sarà composto inoltre da Rosa Chiaramonte, vicepresidente, e dai consiglieri Carlotta Schininà, Ciriaco Serafino Campus, Felice Di Donato, Daria Miccichè, Fabio Piccitto e Maria Chiara Magro.

Nel suo primo intervento da presidente, Giovanni Occhipinti ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha rivolto un ringraziamento particolare al suo predecessore: «Ringrazio tutta l’associazione per la fiducia che mi ha accordato. Un ringraziamento particolare va a Rosario Dibennardo per il lavoro straordinario che ha svolto in questi anni: è una persona capace di sintesi, sempre disponibile e sempre pronta a spendersi per gli albergatori. Ringrazio anche Nico Torrisi per aver creduto in me e per aver sostenuto questa scelta».

Occhipinti ha spiegato che la composizione del nuovo direttivo nasce dalla volontà di rappresentare in modo ampio il comparto turistico provinciale, coinvolgendo anche alcune delle realtà imprenditoriali che negli ultimi anni hanno investito sul territorio: «Abbiamo dato il benvenuto al gruppo Mangia e al gruppo Minardo, entrambi inseriti nel direttivo con un rappresentante. Era importante includere chi sta investendo in modo significativo nel territorio. L’obiettivo è lavorare insieme, con spirito propositivo, e stimolare la politica affinché questo territorio riceva l’attenzione che merita».

Il nuovo presidente ha poi evidenziato il momento di crescita che sta vivendo il turismo ibleo, indicando nei prossimi anni una fase decisiva per lo sviluppo economico della provincia: «Siamo in un momento di svolta. Ci sono fondi internazionali che stanno investendo qui, il collegamento stradale con l’aeroporto di Catania renderà di fatto Ragusa una città satellite di questo hub e l’aeroporto di Comiso sarà riqualificato con 46 milioni di euro entro il 2030».

Secondo Occhipinti, il territorio dovrà prepararsi a una nuova stagione di opportunità: «Questo territorio è destinato a crescere molto nei prossimi tre anni. Dobbiamo farci trovare pronti, come accadde a Siracusa e Noto dopo l’avvento dell’autostrada: Ragusa avrà uno sviluppo simile».

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente regionale di Federalberghi Sicilia, Nico Torrisi: «Federalberghi a Ragusa è una associazione con una rappresentanza fortissima sul territorio. La squadra eletta dall’assemblea ha scelto come guida Giovanni Occhipinti, un imprenditore capace e appassionato che segue a una presidenza lunga e autorevole, quella di Rosario Dibennardo. A entrambi va la mia stima, certo di proseguire su un percorso che da anni ci vede procedere fianco a fianco».

Anche Rosario Dibennardo ha voluto commentare il passaggio di consegne: «Mi congratulo con Occhipinti che è stato sempre al mio fianco con passione e lealtà e con il direttivo, che ringrazio per avermi eletto vicepresidente vicario. Inoltre, ringrazio l’assemblea per avermi conferito la carica di presidente onorario per il lavoro svolto in questi 20 anni di presidenza».

Un messaggio di incoraggiamento è arrivato infine dal presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti: «Auguro buon lavoro a Giovanni Occhipinti e a tutta la squadra. Il turismo oggi ha un ruolo centrale per la crescita economica della provincia e sono certo che questo gruppo saprà rappresentare al meglio le esigenze degli operatori».



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