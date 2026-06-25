A Ragusa la “Piazza della Legalità” trasforma il Grest in laboratorio di cittadinanza attiva

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Il cortile dei Salesiani si è trasformato in un grande laboratorio di cittadinanza attiva con la “Piazza della legalità”, evento centrale del progetto “Condividere sogni per crescere insieme”, finanziato dalla Regione Siciliana.

Una giornata pensata per avvicinare i più giovani al mondo delle istituzioni, offrendo ai ragazzi del Grest l’occasione di incontrare da vicino le donne e gli uomini che ogni giorno operano per la sicurezza e la tutela del territorio.

All’iniziativa hanno partecipato le massime autorità civili e militari della provincia: il prefetto di Ragusa Tania Giallongo, il colonnello dei Carabinieri Carmine Rosciano, il comandante della Polizia Penitenziaria Claudio Iacobelli, il capitano della Guardia di Finanza Guido Silvestri, l’ispettore dei Vigili del Fuoco Fabio Cascone, il dirigente della Polizia di Stato e un rappresentante dell’Esercito Italiano.

La prima parte della manifestazione è stata dedicata alla conoscenza diretta dei corpi dello Stato attraverso stand informativi e momenti di confronto. I ragazzi hanno potuto dialogare con gli operatori, scoprendo ruoli, competenze e attività quotidiane delle forze dell’ordine e delle forze armate.

Successivamente, l’incontro si è trasformato in un dialogo aperto, con domande spontanee da parte dei giovani partecipanti. Un momento particolarmente significativo è stato l’intervento del prefetto Giallongo, che ha voluto ribaltare la scaletta tradizionale ponendosi subito in ascolto dei ragazzi.

Il prefetto ha sottolineato come le istituzioni debbano essere percepite come un punto di riferimento accessibile, invitando i giovani a non avere timore delle divise e a considerarle una presenza amica nei momenti di difficoltà. Nel suo intervento ha richiamato anche il valore delle regole, della gentilezza e del rispetto reciproco come base della convivenza civile.

Spazio anche alla memoria e alla riflessione grazie al contributo del gruppo “Capaci di Raccontare”, che ha offerto una testimonianza storica e valoriale sul tema della legalità.

Nel pomeriggio la manifestazione si è spostata sul piano simbolico con l’inaugurazione del “Giardino della Legalità”, alla presenza del vicesindaco Gianni Giuffrida e dell’assessore all’Istruzione Catia Pasta. L’area sorge nel luogo dove nel 1999 fu piantato un carrubo in memoria delle vittime della mafia, oggi trasformato in spazio permanente dedicato al ricordo e all’impegno civile.

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