Cani in spiaggia a Scicli, si riapre il dibattito: “Basta divieti, servono regole e spazi dedicati”

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A sollevare il problema è la consigliera comunale Caterina Riccotti che si dice consapevole e rispettosa delle regole ma non risparmia qualche osservazione al sindaco Mario Marino. Tutto in virtù dell’uso di tratti di spiaggia dove poter fare passeggiare i cane con relativo bagno in mare. “Pur riconoscendo la necessità di rispettare le regole non condivido la posizione del primo che vieta l’accesso agli animali sulle spiagge – afferma l’esponente del Partito Democratico – il semplice divieto di portare in spiaggia gli animali sia una visione superata che ignora le esigenze di molti cittadini e turisti che convivono con animali domestici. Propongo di guardare all’esempio di altre località italiane dove la convivenza tra decoro, sicurezza e benessere animale è garantita da aree dedicate e regole chiare.

Le spiagge, essendo un bene comune, dovrebbero essere gestite in modo inclusivo tramite l’organizzazione di servizi e controlli, anziché solo con restrizioni. Il mio obiettivo è quello di avviare un dibattito costruttivo con l’Amministrazione per individuare spazi idonei dove conciliare le esigenze di tutti i bagnanti, dai proprietari di animali alle famiglie”.

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