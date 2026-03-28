Lavori al parcheggio dell’ospedale di Modica: la riqualificazione dopo anni di degrado e denunce

Per anni è stato simbolo di disagi, proteste e segnalazioni rimaste inascoltate. Il parcheggio antistante il Padiglione B dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, inaugurato nel 2021 con l’obiettivo di migliorare l’accesso alla struttura sanitaria, si è presto trasformato in un’area problematica per utenti e operatori.

Nonostante la sua realizzazione relativamente recente — circa 100 posti auto su una superficie di 3.000 metri quadrati — fin da subito emersero criticità evidenti. Buche, dissesti e un manto stradale precario hanno reso il piazzale difficilmente percorribile, soprattutto nei mesi invernali, quando pioggia e fango trasformavano l’area in un vero e proprio pantano.

Una situazione che ha causato nel tempo non solo disagi per automobilisti e pedoni, ma anche problemi di natura igienico-sanitaria. L’assenza di percorsi pedonali adeguati ha infatti costretto per anni cittadini e pazienti a raggiungere i reparti attraversando fango e polvere, spesso portati all’interno degli ambienti ospedalieri.

Le criticità del parcheggio si sono protratte a lungo, alimentando interventi, interrogazioni e proteste, senza però trovare una soluzione concreta. Un problema che, di fatto, si trascinava da anni, diventando uno dei nodi irrisolti più evidenti legati ai servizi dell’area ospedaliera modicana.

Adesso, finalmente, qualcosa si muove: sono stati avviati i lavori di messa in sicurezza e di ripristino del manto stradale, con l’obiettivo di restituire dignità e funzionalità a uno spazio fondamentale per l’accesso alla struttura sanitaria. Previsti anche interventi per migliorare la fruibilità dell’area, tra cui la realizzazione di percorsi pedonali più adeguati e sicuri.

A darne notizia sono i gruppi consiliari Democrazia Cristiana – Siamo Modica – Radici Iblee, che sottolineano come l’avvio dei lavori sia il risultato di mesi di segnalazioni e di un’attività istituzionale culminata in un confronto con l’Asp di Ragusa. Tra le richieste avanzate anche la realizzazione di un camminamento pedonale pavimentato per evitare che fango e polvere vengano trascinati all’interno dei reparti. Nel frattempo, sono state delimitate le aree più pericolose in attesa del completamento dell’opera, con l’obiettivo dichiarato di arrivare a una riqualificazione complessiva dell’area ospedaliera.

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