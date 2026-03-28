Guasto al serbatoio San Matteo: disagi idrici a Scicli e nel quartiere Jungi

Un guasto elettrico verificatosi nella notte ha provocato problemi nell’erogazione dell’acqua in alcune zone della città di Scicli. L’avaria ha interessato il sistema di apertura e chiusura della saracinesca del serbatoio di Serbatoio San Matteo, infrastruttura che alimenta parte della rete idrica cittadina e il quartiere Jungi.

Il malfunzionamento è stato causato da un blackout che ha compromesso il meccanismo della valvola principale, impedendo il corretto funzionamento dell’impianto e causando temporanee difficoltà nella distribuzione dell’acqua.

Acqua nuovamente in erogazione dalle prime ore del mattino

Nonostante il problema tecnico, dalle 7 di questa mattina l’acqua è tornata a scorrere nella conduttura idrica comunale. L’intervento di ripristino è stato preso in carico dalla società Iblea Acque, che ha avviato le operazioni necessarie per sistemare il guasto.

I tecnici sono al lavoro per ripristinare completamente il sistema di apertura e chiusura della saracinesca del serbatoio, con l’obiettivo di riportare al più presto la situazione alla normalità.

Zone alte e quartiere Jungi le più penalizzate

Le aree che stanno risentendo maggiormente della riduzione della pressione idrica sono soprattutto le zone più alte della città e il quartiere Jungi. In questi punti della rete idrica, infatti, eventuali anomalie o cali di pressione si avvertono con maggiore intensità.

Secondo le previsioni dei tecnici, la situazione dovrebbe tornare progressivamente alla normalità nel corso della giornata, con un pieno ripristino del servizio atteso entro la serata.

Lavori in corso per il ripristino completo del servizio

Le squadre tecniche sono impegnate nelle operazioni di riparazione per garantire la piena funzionalità dell’impianto e prevenire ulteriori disagi per i cittadini.

Il ritorno alla normalità è previsto nelle prossime ore, una volta completati gli interventi sul meccanismo danneggiato.

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