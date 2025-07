Punta Secca, stop al caos auto: in arrivo maxi parcheggio da 8mila mq gratuito

Dopo anni di disagi, doppie file, auto ovunque e proteste dei residenti, Punta Secca si prepara finalmente a dire addio alla cronica carenza di parcheggi. Sta infatti per essere riqualificata un’area di circa 8mila metri quadrati all’ingresso della frazione balneare, che diventerà un parcheggio libero e gratuito. L’intervento, dal valore di 700mila euro, fa parte di un più ampio progetto di rigenerazione finanziato con i fondi dell’Area Urbana Funzionale (FUA) di Ragusa. A darne notizia il sindaco della città di Santa Croce, Peppe Dimartino.

L’annosa questione dei parcheggi

L’obiettivo non è solo risolvere il problema dei parcheggi, ma anche decongestionare il traffico lungo la fascia costiera e migliorare la qualità della vita dei residenti, spesso costretti a convivere con nubi di polvere sollevate dalle auto in cerca di sosta. La nuova infrastruttura, sottolinea il primo cittadino, rappresenta una svolta tanto attesa quanto necessaria.

Il progetto si inserisce in una visione più ampia di mobilità sostenibile: il nuovo parcheggio sarà collegato alla ciclopedonale verso Marina di Ragusa, in costruzione subito dopo la rotatoria all’ingresso di Casuzze. Anche quest’opera è finanziata con fondi FUA, così come gli interventi di rigenerazione urbana di viale degli Atleti a Santa Croce e la riqualificazione di piazza Primavera a Caucana.

