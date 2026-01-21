Punta Braccetto in allarme: “Il ponte di Cava Mistretta a rischio cedimento”

La comunità di Punta Braccetto lancia l’allarme sullo stato di degrado del ponte di Cava Mistretta, unico accesso alla zona, ormai soffocato dalla vegetazione che rischia di bloccare il deflusso delle acque e aggravare le condizioni di sicurezza in caso di piogge intense o esondazioni. I residenti segnalano da luglio 2025 la situazione, senza che siano stati presi interventi concreti, nonostante i fondi stanziati dall’Autorità di Bacino. E naturalmente, visti i disastri causati dal ciclone Harry, l’appello diventa non solo doveroso ma fondamentale: cosa si sta aspettando? Il rischio che il ponte possa cedere è concreto proprio a causa della vegetazione.

Le notti dei cittadini sono ormai insonni: la paura di restare isolati o di subire danni a causa di un cedimento del ponte è costante. La vegetazione e le canne, ormai cresciute oltre ogni limite, rischiano di diventare un vero e proprio tappo naturale durante eventuali piene del torrente sottostante. “Il ponte è già compromesso – raccontano i residenti – e siamo l’unica via di accesso alle nostre abitazioni. Non dormiamo più la notte, la preoccupazione è altissima”.

L’allarme dei cittadini è supportato dall’urgenza dei lavori: il finanziamento esiste, ma la mancanza di interventi lascia Punta Braccetto esposta a rischi concreti. La criticità riguarda non solo la sicurezza delle persone ma anche la viabilità e l’accesso ai servizi, in caso di emergenze. I residenti chiedono quindi all’amministrazione comunale di Ragusa, competente per territorio, di attivarsi immediatamente per ripulire il ponte, consolidarne la struttura e garantire la sicurezza della zona.

Il ponte di Cava Mistretta rappresenta un punto nevralgico per Punta Braccetto: la sua manutenzione è fondamentale non solo per la prevenzione di possibili esondazioni, ma anche per garantire accesso sicuro a famiglie, turisti e servizi di emergenza, evitando che una calamità naturale possa trasformarsi in una tragedia.

