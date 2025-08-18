Punta Braccetto, che bel panorama! La denuncia dei cittadini: bagni chimici al centro dell’ingresso della spiaggia

Punta Braccetto, una delle località balneari più suggestive della provincia di Ragusa, è al centro di forti polemiche. Alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di due bagni chimici posizionati proprio all’ingresso della spiaggia, in una zona di grande pregio naturalistico.

La protesta nasce dall’impatto visivo e olfattivo che queste strutture hanno sul paesaggio: i servizi igienici, definiti “penosi e puzzolenti”, si trovano in uno dei punti panoramici più belli, da cui si ammirano il promontorio di Licata, quello di Cammarana con il museo di Kamarina, la riserva naturale di Randello e gli scogli della costa.

Punta Braccetto, interrogativi sull’autorizzazione

I cittadini si chiedono come sia stato possibile autorizzare un simile posizionamento: perché non sono stati collocati in una zona meno visibile, magari nascosti dalla vegetazione?

Per molti residenti e frequentatori del litorale, si tratta di un vero e proprio “omicidio del paesaggio”, che rischia di compromettere l’immagine della spiaggia e la sua vocazione turistica.

Punta Braccetto, la richiesta: rimuovere subito i bagni chimici

Le segnalazioni inviate alle autorità locali chiedono la rimozione immediata dei bagni chimici e una diversa collocazione, che rispetti il valore naturalistico e paesaggistico di Punta Braccetto.

