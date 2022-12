Pubblicate le graduatorie che precedono l’aggiudicazione dei lavori per la Ragusa-Catania

Sonos tate pubblicate le graduatorie che precedono l’aggiudicazione dei lavori, dopo oltre 40 anni dal primo finanziamento, dei lavori per la costruzione della Ragusa-Catania.

La notizia è stata riportata da Ance Sicilia, che si era appellata al presidente della repubblica, Sergio Mattarella.

Un’opera che ha tutt’ora (perchè non è nostro costume cantare vittoria troppo presto), un iter lungo e travagliato ma che è ritenuta da tutti importantissima e strategica per ridurre il divario fra la provincia e il resto della Sicilia.



Regione e Anas hanno accolto la richiesta di Ance Sicilia di suddividere il mega-appalto in quattro lotti, e questo ha consentito anche alle migliori imprese locali, seconde a nessuna in quanto a capacità tecniche e operative, la possibilità di partecipare alle gare accanto ai colossi nazionali dell’edilizia, riuscendo in alcuni casi anche di arrivare al primo posto.