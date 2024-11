Provincia: assemblea sindaci approva all’unanimità bilancio di previsione 2025-2027

L’assemblea dei sindaci approva all’unanimità il Bilancio di Previsione 2025-2027.

“Ringrazio il collegio dei revisori per la disponibilità e l’aiuto costante ai nostri uffici che va oltre al ruolo, necessario, di organismo di controllo. Ringrazio gli uffici ed i dirigenti, prima di tutto il ragioniere capo, per l’ottimo lavoro di squadra che anche quest’anno ci permette di approvare il bilancio di previsione non solo in perfetto equilibrio ma anche in anticipo con i tempi previsti dalla norma. Un fatto che ci contraddistingue come ente”, dichiara la Commissaria straordinaria Patrizia Valenti.

“Ringrazio i sindaci per il voto favorevole. Chiudiamo un anno in cui abbiamo collaborato sotto diversi profili, abbiamo condiviso scelte importanti, abbiamo portato avanti tutta una serie di attività utili non solo per l’attività dell’Ente ma soprattuto per la vita del territorio che rappresentiamo”, dichiara ancora la Commissaria Valenti.

All’unanimità, al primo punto all’odg, è stata approvata anche la terza variazione al bilancio di previsione 2024-2026. Passaggio necessario per assicurare, tra le varie attività previste, le risorse necessarie per assicurare sino alla fine dell’anno scolastico il servizio di trasporto e assistenza degli studenti disabili delle scuole superiori.

