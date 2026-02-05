Protezione Civile, a Ragusa arrivano 1,29 milioni di euro per i danni del maltempo del 2023

Arrivano nuove risorse per la messa in sicurezza del territorio ragusano colpito dagli eventi meteorologici estremi del febbraio 2023. Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha riconosciuto al Comune di Ragusa finanziamenti per 1.295.000 euro, destinati a 13 siti interessati da interventi urgenti di protezione civile.

Le somme sono state assegnate con le Disposizioni n. 35/2026 e n. 41/2026 del Commissario delegato O.C.D.P.C. n. 1014 del 25 luglio 2025, nell’ambito delle attività di ripristino successive al maltempo che colpì il territorio ragusano nei giorni 9 e 10 febbraio 2023.

Secondo l’assessore alla Protezione Civile Giovanni Iacono, il finanziamento rappresenta un riconoscimento concreto al lavoro svolto negli ultimi anni per fronteggiare le emergenze.

“È un riconoscimento al lavoro che la protezione civile svolge quotidianamente, silenziosamente ed incessantemente – dichiara Iacono – con queste somme possiamo adesso provvedere alla sistemazione definitiva di diverse strade e siti oggetto dei primi interventi, del monitoraggio e delle manutenzioni per gli eventi del 2023”.

Attivato il Centro Operativo Comunale durante il maltempo del 2026

L’assessore ha inoltre ricordato l’intervento del Comune durante i più recenti eventi meteorologici del 19 e 20 gennaio 2026, quando la Protezione Civile comunale ha attivato tempestivamente il COC – Centro Operativo Comunale, già nella fase di allerta meteo.

Per la gestione dell’emergenza è stata realizzata anche una procedura informatica dedicata, che ha consentito di mappare in tempo reale gli interventi necessari, dal monitoraggio alla messa in sicurezza delle aree colpite, coinvolgendo protezione civile, viabilità e servizio del verde pubblico.

Segnalazione dei danni e possibili ristori

Il Comune ricorda ai cittadini che eventuali danni subiti durante gli eventi meteorologici del gennaio 2026 possono essere segnalati inviando una comunicazione all’indirizzo email ufficio.protocollo@comune.ragusa.it.

Le segnalazioni saranno oggetto di istruttoria per eventuali ristori economici e agevolazioni, che potranno essere disposti a livello nazionale e regionale dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026 per le regioni Sardegna, Calabria e Sicilia.

L’obiettivo è garantire una risposta coordinata e strutturata agli effetti dei fenomeni meteorologici estremi, sempre più frequenti anche nel territorio ibleo.

