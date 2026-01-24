Proseguono le ricerche di Gianni Blanco scomparso da Modica: al vaglio alcune segnalazioni

Proseguono le ricerche di Gianni Blanco, il 56enne di cui non si hanno notizie da diversi giorni e la cui scomparsa continua a tenere col fiato sospeso familiari e conoscenti. I Carabinieri di Modica confermano che le attività di ricerca sono tuttora in corso e che nelle ultime ore sono state acquisite e verificate alcune segnalazioni relative a possibili avvistamenti dell’uomo.

Ogni elemento viene attentamente analizzato dagli investigatori, che mantengono il massimo riserbo sul contenuto delle segnalazioni per non compromettere le operazioni. Al momento, tuttavia, nessuna pista può dirsi decisiva.

Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un allontanamento volontario, possibilità che gli inquirenti non escludono. Resta però un dato che alimenta forte preoccupazione: il telefono cellulare di Gianni Blanco risulta costantemente irraggiungibile e, secondo quanto riferito, l’uomo non aveva mai fatto perdere le proprie tracce per un periodo così lungo, senza avvisare nessuno.

Un comportamento anomalo che rende la vicenda ancora più inquietante e spinge a non sottovalutare alcuna pista. La denuncia di scomparsa, presentata dai familiari, ha attivato il piano di ricerche coordinato dalla Prefettura, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e il monitoraggio del territorio.

La speranza è che le segnalazioni in fase di verifica possano fornire elementi utili per ricostruire gli ultimi spostamenti dell’uomo e arrivare, al più presto, a una risposta che familiari e amici attendono con crescente angoscia. Nel frattempo, l’appello alla collaborazione resta aperto: chiunque abbia notato qualcosa di utile è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

