Prosegue la riqualificazione del lungomare di Scoglitti

Il Lungomare di Scoglitti, una delle principali attrazioni turistiche della città siciliana, sta subendo un importante restyling. I lavori, che proseguono senza sosta, prevedono la riqualificazione del marciapiede e della pista ciclabile, oltre all’installazione di una pubblica illuminazione a basso consumo. L’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, ha sottolineato l’importanza di questi interventi per dare nuovo slancio all’economia e al turismo della città, puntando a consegnare il Lungomare alla fruizione della cittadinanza il prima possibile. La pista ciclabile, in particolare, rappresenta un primo passo verso una mobilità sostenibile per i cittadini di Scoglitti. L’obiettivo è quello di rendere la città protagonista dell’estate 2023.

L’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, ha affermato: “Nel corso di questa settimana la ditta ha già completato gran parte della pavimentazione del marciapiede oltre alla parte finale del dentello che andrà a delineare la linea di confine tra la pista ciclabile e il muro di contenimento che si affaccia poi lungo la spiaggia della Riviera Gela. Siccome si sta procedendo in maniera spedita, ci si è adoperati pure per la messa in opera della pubblica illuminazione. Il nostro sarà un lungomare votato al risparmio energetico. Abbiamo, infatti, pensato a questo aspetto, e si è lavorato in tale direzione, oltre a far sì di potere contare su un buon decoro. L’assessorato all’Energia rinnovabile, che mi pregio di guidare, si è subito orientato così sin dal primo giorno, con accorgimenti all’avanguardia come l’illuminazione a led con luce bianca a basso consumo con il precipuo scopo di risparmiare. Circostanza che, in un periodo come quello attuale, assume ancora più significato”.

“Continueremo – ha aggiunto Nicastro – ad essere sempre vigili e attenti perché l’Amministrazione Aiello ci tiene a consegnare questa importante struttura il prima possibile alla fruizione della città. Scoglitti avrà di certo un’altra immagine, daremo slancio alla borgata a mare anche dal punto di vista dell’economia e del turismo. Ci stiamo scommettendo affinché Scoglitti possa essere protagonista dell’estate 2023. Ecco perché, giorno dopo giorno, siamo in stretto contatto con l’impresa e continueremo così assieme al sindaco che ci tiene in prima persona a poter consegnare al più presto questa importante infrastruttura alla cittadinanza