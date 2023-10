Pronta a partire la mensa per le classi a tempo prolungato della scuola dell’obbligo a Ispica. Appaltato il servizio

Il servizio è stato appaltato ad una ditta di Gricignano di Aversa in provincia di Caserta, la cooperativa sociale Prometeo, che ha partecipato alla procedura svolta sul mercato elettronico. Il costo del servizio, per le scuole ispicesi che hanno diritto alla mensa scolastica perchè gli alunni frequentano le classi con il tempo prolungato, è di 128mila euro ed avrà la durata di 8 mesi.

La spesa per la fornitura dei pasti sarà di 4,12 euro oltre Iva per ogni ragazzino.

Le famiglie dovranno pagare il ticket di 4,12 euro più Iva per garantire il pasto ai propri figlioli mentre il costo dei pasti forniti al personale docente ed ausiliario autorizzato ad usufruire della mensa gratuita è, invece, a carico del MIUR, quindi un contributo statale, che trasferisce al Comune il relativo contributo annuale. C’era attesa per l’attivazione della mensa scolastica, un servizio che accompagnerà la vita scolastica fino a fine anni rappresentando una possibilità in più per le famiglie che usufruiscono del tempo prolungato per i loro ragazzi