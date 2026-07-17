Promettono soldi alle chiese di Ragusa in nome di una consigliera comunale. Rossana Caruso: “E’ una truffa”

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Una truffa in piena regola. Messa in atto da chi dice di essere mandato da persone del comune di Ragusa. In particolare, dalla dottoressa Caruso, del comune di Ragusa.

Nel mirino dei millantatori questa volta ci sarebbero alcune parrocchie e chiese di Ragusa a cui veniva proposto la possibilità di recuperare un vecchio finanziamento di 30.000 euro, finalmente sbloccato, con la richiesta però di un versamento anticipato , a mò di restituzione, di quasi 1000 euro, da versare su una Postepay. La comunicazione avveniva per via telefonica, da parte della sedicente “dottoressa Caruso”.

Le persone contattate hanno avvertito la consigliera comunale Rossana Caruso, di cui la truffatroice telefonica avrebbe rubato l’identità. Caruso ha già allertato le forze dell’ordine presentando una denuncia /querela. Sono in corso le indagini.

La consigliera comunale ha subito diffuso la notizia mettendo in guardia contro eventuali altri tentativi di truffa. Nessuno è autorizzato a chiedere soldi promettendo ipotetici finanziamenti futuri, men che meno in nome e per conto di una consigliera comunale. “Ho ricevuto alcune telefonate – ha detto Rossana Caruso – e mi hanno detto cosa stava accadendo. Invito chiunque a diffidare di questi truffatori e ad avvertire subito le forze dell’ordine”.

Secondo quanto si è appreso la telefonata sarebbe arrivata anche in altre chjiese della diocesi, forse a nome di altri consiglieri comunali.

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