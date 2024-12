Promenade Méditerranéenne: Il Mediterraneo tra fotografia e cultura. Omaggio a Giuseppe Leone

In occasione del trentennale del Premio Penisola Sorrentina, è stato concepito un progetto speciale di rilievo nazionale intitolato Promenade Méditerranéenne, che celebra il Mediterraneo attraverso la fotografia e il patrimonio culturale. L’iniziativa si colloca nell’ambito di Strategia Fotografia del Ministero della Cultura, un’azione istituzionale volta alla valorizzazione della fotografia e del suo ruolo nella conservazione della memoria.

Un titolo evocativo e ispirazioni letterarie

Ideato da Mario Esposito, il progetto prende il nome da un’opera legata alla collezione della duchessa di Berry, dedicata ai viaggi e ai paesaggi. Questo riferimento storico-letterario dona profondità e suggestione all’iniziativa, ponendo l’accento sul legame tra fotografia, viaggio e letteratura.

Il Mediterraneo, cuore pulsante del progetto, viene celebrato nei suoi paesaggi, civiltà e antropologie culturali, attraverso un ricco programma di eventi e iniziative che spaziano dal convegno alla mostra, dai laboratori universitari alla residenza artistica.

Un omaggio al Maestro Giuseppe Leone

Un momento particolarmente significativo sarà dedicato alla memoria di Giuseppe Leone, fotografo siciliano di fama internazionale, scomparso nell’aprile del 2023. Leone, che ha raccontato il Mediterraneo attraverso il suo obiettivo, collaborando con autori illustri come Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, e Gesualdo Bufalino, sarà celebrato nella sua Ragusa.

La curatela sarà affidata a Emanuela Alfano, storica assistente e allieva del Maestro, in un evento che vedrà la partecipazione della famiglia e della comunità, unendo memoria e futuro.

Campania e Sicilia: due Regioni, un Mare

Il progetto si snoda tra due regioni centrali del Mediterraneo: Campania e Sicilia. Questi territori, custodi di inestimabili patrimoni culturali, saranno il fulcro di iniziative che mettono in dialogo fotografia e cultura.

Produzione e collaborazioni

L’iniziativa è prodotta dal Simposio delle Muse, Ente del Terzo Settore, con il marchio del Premio Penisola Sorrentina. La Direzione generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ha selezionato il progetto per la sua capacità di intrecciare produzione, conservazione e valorizzazione del patrimonio fotografico italiano.

Verso il futuro: trent’anni di eccellenza

Il Premio Penisola Sorrentina si avvia a celebrare nel 2025 il trentennale della sua fondazione, confermandosi come un punto di riferimento per l’arte e la cultura. Con Promenade Méditerranéenne, il Premio non solo onora la fotografia come mezzo espressivo, ma ribadisce il suo impegno nel raccontare il Mediterraneo come crocevia di storie, culture e visioni.

