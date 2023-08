Prolungata ondata di calore, picchi prossimi ai 40°C, notti tropicali e afa

Un’ondata di calore che sta colpendo diverse parti d’Italia, con temperature sopra la media per il periodo e notti tropicali.

Le aree più colpite includono il Centronord, con temperature massime che possono raggiungere e superare i 35-40°C in alcune località. Anche le regioni montuose, come l’area alpina, stanno vivendo un notevole aumento delle temperature, con livelli record dello zero termico in quota.

Si prevede che questa ondata di calore durerà almeno fino a sabato, con un possibile calo termico a partire dal Nord a partire dalla domenica successiva. Nel frattempo, le temperature rimarranno elevate anche durante le ore serali e notturne, specialmente nelle grandi città e nelle aree costiere.

MENO INTENSO IL CALDO AL SUD

Al Sud farà si caldo con temperature sopra media (eccetto la bassa Sicilia), ma senza particolari eccessi e in misura decisamente minore rispetto al Nord. Questo a causa della persistenza della succitata circolazione blandamente ciclonica alimentata da aria più fresca in quota. Le temperature massime non dovrebbero superare in genere i 34-35°C salvo qualche picco localmente superiore su Foggiano, Materano, Cosentino e Sicilia interna. Farà eccezione la Campania, dove specie sulle zone settentrionali si potranno sfiorare picchi di 37-39°C. Punte di 36-38°C possibili anche sulla Sardegna interna.