La sabbia del deserto colora l’atmosfera di “giallo”. Il fenomeno in provincia

Non è nè nebbia, nè foschia: è il pulviscolo desertico proveniente dal Sahara, noto anche come sabbia del deserto, che da ieri staziona sulle nostre città. Un evento atmosferico non raro, che può verificarsi durante la primavera e l’estate quando le correnti provenienti dal deserto trasportano particelle di sabbia e polvere attraverso il Mediterraneo fino alle regioni europee, compresa l’Italia.

UN’ATMOSFERA NEBULOSA E OFFUSCATA

Questo fenomeno può causare un’atmosfera particolarmente nebulosa e offuscata, con cieli colorati di tonalità gialle, arancioni o rossastre. Le particelle di sabbia possono depositarsi su superfici esterne, comprese le automobili, creando uno strato di polvere.

Sin dalle prime luci dell’alba di ieri, la sabbia si è depositata sulle nostre auto e l’atmosfera, anche oggi, ha assunto un colorito “giallastro”. Secondo le previsioni meteo, questo fenomeno potrebbe durare al massimo un altro giorno, poi tutto dovrebbe tornare alla normalità.

Per quanto riguarda il lavaggio delle automobili, è consigliabile rimandare l’operazione!

La foto è stata scattata stamani a Chiaramonte Gulfi

