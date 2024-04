Meteo: sta per tornare l’anticiclone africano, nel weekend caldo anomalo

Il ritorno dell’anticiclone africano porterà una fase di tempo stabile e soleggiato sull’Italia nei prossimi giorni, con temperature eccezionalmente elevate per il periodo. Secondo il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, ciò sarà dovuto alla presenza di masse d’aria calda provenienti direttamente dal Nord Africa.

TEMPERATURE SOPRA LA MEDIA

Le temperature saranno al di sopra della media, con valori che potrebbero raggiungere punte da piena estate, soprattutto sulle regioni settentrionali e centrali. Si prevede che il clima sarà particolarmente caldo in alcune città italiane, come Firenze, Foggia, Matera, Catanzaro, Cosenza, Oristano e Catania, con massime che potrebbero superare i 25-28°C.

Anche in altre città come Roma, Bologna, Verona e Milano, le temperature saranno superiori alla media per questo periodo dell’anno, con punte di 23-26°C. Questo clima insolitamente caldo potrebbe comportare un rischio aumentato di valanghe sulle Alpi, dove gli accumuli nevosi sono già consistenti a causa del periodo piovoso precedente.

Complessivamente, ci si aspetta un clima caldo e soleggiato, con poche nubi e nessuna precipitazione significativa. E’ importante tenere presente che queste condizioni meteo possono portare a un aumento del rischio di incendi boschivi e a possibili disagi per chi soffre di problemi legati al caldo eccessivo.

