Progetto “Fisco & Scuola” all’I.C. Giovanni XXIII-Colonna di Vittoria

Si è svolto ieri mattina, presso l’I.C. Giovanni XXIII-Colonna di Vittoria, il progetto “Fisco & Scuola”, promosso dalla direzione provinciale di Ragusa, ufficio territoriale di Vittoria. L’iniziativa ha coinvolto 132 studenti della scuola secondaria di primo grado con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole fiscali e di sviluppare una maggiore consapevolezza civica.

L’evento è stato guidato dai relatori Stefania Arabia e Carla Migliorisi per l’Agenzia delle Entrate, e da Marina Sinatra e Carmelo Rustico per l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Le referenti del progetto per l’istituto scolastico sono state le docenti Sofia Nicotra e Maria Giovanna Romania, sotto la supervisione della dirigente scolastica Angela Agnese Fisichella.

Un progetto educativo per le nuove generazioni

Nell’ambito di un protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e le Agenzie delle Entrate, l’incontro ha trattato i principi fondamentali del sistema tributario italiano e l’importanza della legalità fiscale, in linea con l’articolo 53 della Costituzione Italiana.

Il valore della consapevolezza fiscale

La dirigente scolastica Angela Agnese Fisichella ha sottolineato l’importanza del progetto: “La formazione e l’educazione civica passano anche attraverso temi come il fisco, per promuovere il rispetto delle regole e il ruolo di ciascuno come cittadino responsabile all’interno della comunità.”

Anche le relatrici dell’Agenzia delle Entrate hanno rimarcato l’importanza di educare i più giovani alla consapevolezza fiscale: “Il fisco non è solo per gli adulti, ma riguarda anche i servizi essenziali come la scuola, che gli studenti stessi utilizzano. Capire questi concetti sin da piccoli è fondamentale per comprendere il valore della contribuzione collettiva.”

Al termine dell’evento, è stato consegnato all’I.C. Giovanni XXIII-Colonna un attestato di partecipazione al progetto di educazione finanziaria “Fisco e Scuola per seminare Legalità”, anno scolastico 2025/2026.

