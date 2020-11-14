Profumo da uomo: focus sulle proposte Armani

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Ogni anno nel campo dei profumi uomo arrivano tante nuove proposte che hanno l’obiettivo di conquistare il cuore e l’olfatto dei tanti appassionati di profumi. Così, ogni anno, i migliori marchi sono alla continua ricerca di quel mix perfetto che sia in grado di conquistare l’universo maschile.

Ci sono profumi però che non passano mai di moda e che continuano a riscuotere un successo clamoroso. Come, ad esempio, l’Armani Acqua di Giò. Si tratta di una fragranza per nulla convenzionale, lanciata nel lontano 1996 e che da allora ha conquistato milioni di uomini. Una fragranza agrumata e sexy che per prima sapeva di mare e di acqua. Il profumo nasce nel 1996, quando Re Giorgio affida ad Alberto Morillas – noto naso – l’elaborazione della sua fragranza. Acqua di Giò prende ispirazione dall’isola di Pantelleria, dove Giorgio Armani è solito trascorrere le sue vacanze. Quando nacque fece centro per la sua freschezza, ma non solo. Armani, infatti, concepì il profumo al pari di un capo di abbigliamento: fotografi del calibro di Herb Ritts, Peter Lindbergh e Bruce Weber ne curarono l’immagine.

Acqua di Giò è un profumo fresco e trasparente, la sua fragranza ha il pregio di unire la dolcezza ed il salato in un effetto dolce-amaro che evoca la pelle inzuppata dall’acqua e dal sale.

Acqua di Giò ha la forza dell’acqua e l’impeto dell’aria e si rivolge agli uomini moderni alla ricerca di autenticità e di armonia con elementi naturali, alla ricerca della vera bellezza dalle forme pulite. La freschezza del bergamotto e del neroli è estremamente seducente. L’aroma marino si sprigiona già nelle note di testa e fa di questo profumo un’icona della profumeria maschile. Il legno di cedro ed il patchouli creano una base legnosa che celebra la forza maschile.

Il flacone di Acqua di Giò Eau de Toilette è essenziale e maschile, proprio come il profumo. La forma rettangolare di vetro opaco ricorda la freschezza dell’acqua mentre il tappo grigio in metallo conferisce un tocco di virilità. E’ un profumo autentico e naturale che rappresenta la forza maschile nella sua massima espressione.

Nel tempo sono nate diverse varianti, come Acqua di Giò Absolu. Si tratta del quarto capitolo della storia di Acqua Di Giò, espressione dell’alleanza dell’uomo con la natura, un’alleanza che libera la sua forza interiore e la sua libertà.

Una nuova fragranza che enfatizza l’essenza stessa dell’acqua e il suo ruolo essenziale nel mondo naturale: la sua profondità, la sua forza e intensità. L’alleanza tra acqua e legno ci accompagna in un viaggio nella mascolinità senza tempo, abbracciando una più profonda consapevolezza complessiva.

Acqua Di Giò Absolu rappresenta una nuova incarnazione dell’uomo che evidenzia una sensibilità saggia e consapevole dell’eleganza e del lusso raffinato.

Il naso Alberto Morillas è nuovamente riuscito a tradurre in un profumo il manifesto di forza e libertà: una nuova e fresca firma olfattiva che utilizza note marine e patchouli. Il patchouli fornisce il perfetto equilibrio tra la fragranza acquatica e gli aromi legnosi, creando una mascolinità autentica con il twist sensuale che è alla base di Acqua Di Giò Absolu.

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