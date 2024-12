Primo Memorial Massimo Giovannini: un tributo al valore educativo dello sport

L’Istituto d’Istruzione Superiore G.B. Vico – Umberto I – R. Gagliardi di Ragusa ha ospitato il Primo Memorial Massimo Giovannini, un evento sportivo e commemorativo dedicato alla memoria di un insegnante che ha segnato profondamente la comunità scolastica con la sua passione per lo sport e l’educazione.

Un torneo nel segno di amicizia e inclusione

L’iniziativa ha coinvolto 250 alunni provenienti da tutti i plessi dell’Istituto, che hanno partecipato a un torneo di pallavolo all’insegna dell’amicizia e del fair play. A rendere ancora più significativo il momento, anche i docenti hanno preso parte alle partite, condividendo il campo con gli studenti per celebrare i valori di comunità, solidarietà e collaborazione che il prof. Giovannini ha sempre promosso.

Un omaggio al Prof. Massimo Giovannini

L’evento è stato organizzato grazie al supporto congiunto di scuola, famiglie e dell’Avis, associazione particolarmente vicina ai valori di altruismo e solidarietà incarnati da Massimo Giovannini. Alle ore 12:00, un momento toccante ha segnato la giornata: la palestra dell’Istituto è stata ufficialmente intitolata alla memoria di Giovannini, alla presenza della sua famiglia, dei colleghi, degli studenti e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Riconoscimenti e celebrazioni

La cerimonia ha culminato con la premiazione del torneo, durante la quale è stato ricordato il valore educativo dello sport come strumento di crescita e inclusione. In un gesto di grande significato, il Prof. Massimo Giovannini è stato insignito postumo del titolo di Docente dell’anno 2024, riconoscimento che sottolinea il suo impegno e la sua dedizione alla formazione e al benessere dei giovani.

Un’eredità indelebile

Il Memorial ha reso omaggio non solo al professionista, ma anche all’uomo che ha saputo ispirare studenti e colleghi con i suoi valori e il suo amore per l’educazione attraverso lo sport. La giornata ha rappresentato un’occasione per riflettere sull’importanza del contributo di figure come Massimo Giovannini, che continuano a vivere attraverso i ricordi e l’impatto positivo lasciato nella comunità.

Lo sport unisce, educa e celebra la memoria di chi ha saputo rendere la scuola un luogo di crescita e inclusione.

