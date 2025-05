Fiume Dirillo, al via i lavori finali: sei milioni per salvare l’agricoltura del Ragusano

VITTORIA – Dopo anni di attese e promesse, qualcosa finalmente si muove. Sono stati consegnati stamattina gli ultimi lavori per il ripristino idrico del fiume Dirillo, un corso d’acqua strategico per il comparto agricolo che attraversa il territorio di Acate e parte della provincia di Ragusa, spesso messo in ginocchio da esondazioni e incuria.

A dare l’annuncio è stato l’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo, presente alla consegna ufficiale del cantiere: «Manteniamo l’impegno preso dal presidente Schifani e dall’allora assessore Sammartino nel febbraio del 2023, all’indomani dei gravi danni provocati dall’esondazione del Dirillo e di altri corsi d’acqua. È un segnale concreto di vicinanza ai nostri agricoltori, una vicinanza che la Regione dimostra con i fatti».

L’obiettivo dell’intervento è ripristinare la piena funzionalità idraulica del fiume attraverso una manutenzione straordinaria degli argini e dell’alveo: pulizia della vegetazione infestante, rimozione di alberi ad alto fusto, eliminazione di rifiuti e detriti accumulati nel tempo.

Il finanziamento complessivo dei lavori, erogato dal dipartimento regionale Agricoltura, ammonta a sei milioni di euro. Una prima parte è stata già eseguita “in economia” dalle maestranze dell’Esa (Ente Sviluppo Agricolo) e sarà completata entro agosto. Adesso prende il via la fase più corposa, affidata tramite appalto alla ditta Edilcap Srl di Montecatini Terme, che dovrà completare gli interventi in un anno per un importo di aggiudicazione pari a 2,8 milioni di euro.

L’area interessata dai nuovi lavori comprende i tratti ancora da sistemare del fiume Dirillo, da Vittoria fino a Licodia Eubea, passando per il comprensorio agricolo di Mazzarrone, zona chiave per la produzione ortofrutticola.

© Riproduzione riservata