Fibromialgia: una panchina viola a Donnalucata

E’ stata installata in uno slargo del quartiere urbano di Cannamara, all’esprema periferia di Donnalucata, frazione balneare della costa sciclitana la più popolosa di tutta la riviera sciclitana. Proprio a Cannamara l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica di Scicli, è stata installata la panchina viola, simbolo della lotta contro la fibromialgia, una sindrome spesso invisibile ma che affligge profondamente la vita di molte persone. All’inaugurazione hanno partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, gli assessori Cettina Portelli e Gianni Falla; presente anche il parroco della borgata don Paolo Alescio ed i membri dell’AISF, l’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica di Scicli.

Questo evento è stato vissuto nella giornata di ieri mentre questa sera la sede dell’androne del palazzo municipale sarà illuminata di viola ed un banchetto informativo sarà operativo con i soci dell’AISF che saranno presenti davanti al palco della musica, antistante il Comune, per comunicare e chiarire a tutti cosa è la fibromialgia. I sintomi di questa malattia a volte iniziano dopo un trauma fisico, un intervento chirurgico, un’infezione o uno stress psicologico ma ci sono tanti altri casi in cui i segnali compaiono gradualmente nel tempo e senza alcun evento traumatico scatenante.

Le donne hanno una maggiore probabilità di sviluppare una Fm rispetto agli uomini, con un rapporto d’incidenza pari a circa 9:1 (F:M). La malattia colpisce approssimativamente da 1,5 milioni a 2 milioni di italiani e la fascia di età più colpita va dai 25 ai 55 anni. Nella fibromialgia non si riscontrano alterazioni degli esami di laboratorio o di altre indagini strumentali come radiografie o Tac e la diagnosi dipende principalmente dai sintomi che il paziente riferisce.



