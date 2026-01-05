Prima casa e centri storici: tutte le agevolazioni per i giovani under 35 in Sicilia

La Sicilia lancia un pacchetto di incentivi senza precedenti per il recupero e il restauro degli immobili nei centri storici e per sostenere l’accesso alla prima casa delle giovani coppie. La misura, prevista dall’Articolo 37 della manovra finanziaria 2026, consente l’abbattimento del 100% degli interessi sui mutui fino a 300.000 euro destinati a interventi di manutenzione straordinaria, restauro architettonico e efficientamento energetico.

Le agevolazioni si rivolgono principalmente a proprietari di immobili situati in Zone A e centri storici, con interventi volti a garantire sicurezza, abitabilità e valorizzazione del patrimonio culturale. In particolare, le giovani coppie under 35, con un ISEE fino a 40.000 euro e residenti per almeno 10 anni nell’immobile restaurato, potranno beneficiare di un supporto concreto per l’acquisto o il recupero della prima casa.

Oltre alla componente abitativa, il provvedimento promuove la sostenibilità ambientale, incentivando interventi che portino gli edifici alle classi energetiche più elevate (da A1 ad A4). Lo stanziamento complessivo per il triennio 2026-2028 ammonta a 15 milioni di euro, destinati a favorire la rinascita dei centri storici siciliani, stimolando contestualmente l’economia locale attraverso lavori di ristrutturazione e servizi correlati.

Gli interessati potranno accedere alle informazioni presso gli uffici competenti e tramite gli istituti bancari convenzionati, non appena i bandi saranno pubblicati. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per riqualificare il patrimonio immobiliare, favorire l’insediamento delle nuove generazioni e valorizzare le città storiche siciliane, con particolare attenzione alla sicurezza e alla qualità abitativa. A darne notizia l’on. Ignazio Abbate.

© Riproduzione riservata