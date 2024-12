Prestigioso traguardo per la nefrologia di Modica: Walter Morale primo eletto al direttivo SIN

Il dottor Walter Morale, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia del Presidio Ospedaliero “Maggiore-Baglieri” di Modica, ha raggiunto un importante traguardo professionale. Con 109 voti, è stato il primo degli eletti nel nuovo Consiglio Direttivo della sezione interregionale Campano-Siciliana della Società Italiana di Nefrologia (SIN).

Un riconoscimento al merito

Questo risultato non solo testimonia le qualità professionali del dottor Morale, ma rappresenta anche un riconoscimento per i successi della Nefrologia iblea, che negli ultimi anni ha ottenuto risultati di rilievo a livello nazionale.

Centro di eccellenza e formazione

Il reparto di Nefrologia di Modica è stato individuato come centro d’eccellenza e hub formativo nel progetto “Formazione itinerante presso le Nefrologie italiane”. Questo riconoscimento lo rende un punto di riferimento per i giovani nefrologi che desiderano specializzarsi in tecniche avanzate come: biopsia renale, chirurgia degli accessi vascolari per emodialisi.

Inoltre, il reparto si posiziona tra i migliori in Italia per l’utilizzo delle tecniche mininvasive endoFAV, una metodica innovativa che garantisce maggiore tollerabilità per il paziente e minori complicanze chirurgiche a lungo termine.

Un lavoro di squadra

Il dottor Morale ha sottolineato che il successo non è solo personale, ma frutto del lavoro di tutto il team: “È un traguardo che condivido con i miei collaboratori: coordinatore, infermieri, operatori socio assistenziali e sanitari, e con la Direzione Strategica dell’ASP di Ragusa, che ci supporta costantemente.”

Innovazione e supporto ai pazienti fragili

La Direzione Strategica dell’ASP di Ragusa ha dimostrato apertura e impegno nell’investire in innovazione e professionalità, consentendo al reparto di offrire cure di eccellenza ai pazienti dializzati, una delle categorie più fragili del panorama sanitario.

