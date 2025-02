Presentazione del libro di Lia Levi: “E se non partissi anch’io” a Scicli

L’appuntamento è per il prossimo 19 febbraio nella chiesa di Santa Teresa, in via Francesco Mormina Penna a Scicli. Inizio serata alle 18. Si presenta il nuovo romanzo di Lia Levi dal titolo “E se non partissi anch’io” che racconta un’intensa storia che intreccia memoria e avventura, ispirata a vicende reali della Seconda guerra mondiale.

Attraverso lo sguardo di un giovane protagonista, il libro conduce in un’Italia segnata dalle leggi razziali, raccontando il coraggio e le difficili scelte di chi si trovò a dover partire o restare, tra speranza e paura. L’evento è organizzato dalla Casa delle Donne Scicli in collaborazione con AISF sezione di Ragusa.



