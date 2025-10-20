Premio Dusmet 2025–“Life Science e Innovazione Sociale”

Alla Fiera del Mediterraneo, nel cuore di Expomedicina 2025, la Fondazione G.B. Dusmet presenta la prima edizione del Premio Dusmet – Life Science e Innovazione Sociale, un appuntamento che unisce scienza, fede e responsabilità civile in una riflessione condivisa sul futuro della cura e dell’innovazione.

Non un semplice premio, ma una giornata di pensiero e dialogo su come la tecnologia, la conoscenza e l’imprenditorialità possano essere strumenti di inclusione e dignità, restituendo alla scienza il suo valore umano e comunitario.

Perché innovare non significa solo introdurre nuove tecnologie, ma anche generare nuove forme di relazione, di cura e di organizzazione sociale. L’innovazione, sia tecnologica che sociale, è tale solo quando migliora concretamente la vita delle persone e rafforza i legami tra individui e comunità.

Un laboratorio di valori e conoscenza

L’iniziativa promossa dalla Fondazione Dusmet nasce con l’obiettivo di costruire, a partire dalla Sicilia, un ecosistema dell’innovazione etica e sociale, in cui la ricerca e la tecnologia siano orientate al bene comune.

Durante la giornata, esperti di bioetica, economisti, imprenditori, ricercatori e rappresentanti del mondo ecclesiale si confronteranno sui grandi temi che attraversano le traiettorie del Premio Dusmet: salute e benessere delle comunità fragili, innovazione nei servizi socio-sanitari, e-health, assistenza domiciliare, welfare di prossimità e cultura della cura.

Al centro del dialogo, il rapporto tra intelligenza artificiale e responsabilità etica, la salute (anche digitale) come diritto universale, il welfare di comunità come leva di coesione e l’impatto sociale della scienza come misura del progresso.

Per la Fondazione G.B. Dusmet, innovare non significa solo introdurre nuove tecnologie, ma ripensare i modi in cui la conoscenza e la solidarietà generano valore comune. L’innovazione può essere tecnologica o sociale, ma è autentica solo quando migliora la vita delle persone e rende il sistema di cura più equo, accessibile e umano.

A guidare il confronto, figure di riferimento della Pontificia Accademia per la Vita, dell’Ordine dei Medici di Palermo, del CNR, dell’Università di Catania, della Fondazione HEAL Italia e della Fondazione Marea – Isola Catania, coordinate dal Comitato Scientifico della Fondazione Dusmet.

Informare per costruire consapevolezza

Accanto al premio, la Fondazione riconosce un valore fondamentale al ruolo dell’informazione. Attraverso la testata DusmetNews.it , che rappresenta il canale ufficiale della Fondazione, l’impegno si traduce in un racconto continuo dell’etica nell’innovazione, della ricerca come bene condiviso e delle esperienze di impatto sociale che nascono nei territori.

La testata — diretta emanazione del progetto culturale Dusmet — si impegna a fare informazione su scienza, innovazione, welfare, intelligenza artificiale e sviluppo sostenibile, offrendo letture e approfondimenti alla luce dello spirito cristiano del Beato Giuseppe Benedetto Dusmet, che invitava a coniugare conoscenza e carità, progresso e dignità umana.

In questo senso, la testata editoriale DusmetNews e il Premio Dusmet diventano anche una occasione di riflessione pubblica sul valore dell’informazione come spazio di dialogo, discernimento e costruzione di comunità, perché la scienza possa incontrare la coscienza e la tecnologia ritrovando il suo volto umano.

Un ponte tra scienza, innovazione, etica e impresa

Il Premio Dusmet – Life Science e Innovazione Sociale celebra progetti e persone che mettono la tecnologia al servizio della vita.

Un’occasione per affermare che innovare non significa soltanto creare, ma prendersi cura: delle persone, dei territori, delle relazioni.

“Innovare è un atto d’amore” significa guardare alla scienza non come a un potere da esercitare, ma come a una responsabilità da abitare; all’impresa non come a un fine, ma come a uno strumento di giustizia e solidarietà.

Significa anche costruire comunità di pratica, in cui il sapere si coltiva attraverso la collaborazione, l’ascolto e la reciprocità — come insegna la tradizione benedettina, a cui apparteneva il Beato Giuseppe Benedetto Dusmet, per la quale il lavoro, la conoscenza e la cura dell’altro sono forme diverse dello stesso servizio al bene comune.

In questo spirito, la Fondazione Dusmet costruisce ponti tra chi genera conoscenza e chi ne riceve i frutti, unendo etica e progresso tecnologico in un’unica promessa: fare del bene, facendo bene le cose.

© Riproduzione riservata