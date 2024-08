Pozzallo: turisti e passeggeri non riescono a prendere l’autobus Ast. Mancano i posti

Turisti e passeggeri restano a terra perchè mancano i posti in autobus. E’ successo a Pozzallo dove, a causa della mancanza dei posti a sedere sul pullman Ast, diretto a Catania, i viaggiatori sono rimasti a terra. Questo evento, oltre a essere inaccettabile per un paese civile che dovrebbe garantire un livello minimo di decoro e funzionalità, mette in luce problemi ben più gravi che affliggono l’isola.

La denuncia di Ammatuna

A denunciare l’episodio, il sindaco della città, Roberto Ammatuna. Un danno d’immagine per la Sicilia che in queste ore sta registrando il maggior numero di affluenze grazie alla stagione turistica.

La crisi nei trasporti si somma a quella idrica e alla gestione inefficiente dei rifiuti, creando un quadro desolante per lo sviluppo del turismo, settore cruciale per l’economia siciliana.

Foto: repertorio

