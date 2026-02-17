Pozzallo sul tetto d’Italia: la primaria Raganzino vince “Io leggo perché” con un cortometraggio contro la guerra

Un successo che profuma di libri, creatività e impegno civile. La scuola primaria Raganzino di Pozzallo, plesso dell’Istituto Comprensivo “G. Rogasi”, conquista il podio nazionale del contest “Io leggo perché 2025”, superando 756 scuole di tutta Italia e aggiudicandosi un premio da mille euro per l’acquisto di libri.

Un traguardo straordinario per i 182 studenti e i 28 insegnanti del plesso di via delle Filippine, protagonisti del cortometraggio “La Strabomba”, opera intensa e originale che ha saputo coniugare arte, educazione e messaggio sociale. Un film per dire no alla guerra

Il corto è liberamente ispirato alla favola di pace “La Strabomba” di Mario Lodi e racconta la storia di un industriale senza scrupoli, di un re corrotto e di un popolo soggiogato dalla pubblicità. La svolta arriva grazie al gesto di coraggio di un pilota che rifiuta di sganciare la bomba sui bambini e la dirige invece verso il palazzo del potere.

Le riprese sono state realizzate tra la scuola e la libreria Mondadori di Pozzallo, partner del progetto, e si sono concluse nel cortile della Biblioteca comunale “Villa Tedeschi” con un emozionante flash mob: tutti i bambini hanno cantato e danzato sulle note dell’Inno alla gioia di Beethoven, riadattato con un forte messaggio di pace, in linea con il tema del contest “Apri un libro, inizia la festa”. Tra le migliori cinque scuole d’Italia

La Raganzino è una delle cinque scuole vincitrici a livello nazionale, selezionate per ogni ordine e grado. Per la categoria primaria, sono state premiate soltanto due scuole: quella di Pozzallo e un istituto di Vigevano.

Il premio in denaro sarà destinato all’acquisto di nuovi libri presso la libreria Mondadori di Pozzallo, rafforzando così il legame tra scuola e territorio. Una vittoria corale

“La scuola Raganzino ha fatto di nuovo centro – afferma la referente del plesso Aurora Sigona – portando a casa una seconda vittoria nazionale, dopo il recente premio per il progetto sull’alimentazione con frutta e verdura. Ringrazio la dirigente scolastica Deborah Consoli che ha sostenuto questa esperienza”.

Soddisfazione anche da parte della dirigente Consoli: “L’impegno, la creatività e la dedizione dimostrati in questo lavoro condiviso hanno permesso di raggiungere questo prestigioso traguardo. È uno stimolo a proseguire con entusiasmo nel percorso educativo intrapreso”.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra diverse realtà: la sceneggiatura è frutto dell’incontro tra la libraia Bianca Massenzio e le docenti Aurora e Sara Sigona; la videomaker Linda Di Rosa, genitore della scuola, ha tradotto il testo in immagini. Fondamentale il contributo dei genitori e il sostegno del Comune di Pozzallo, con il sindaco Roberto Ammatuna, l’assessore alla Cultura Sara Cannizzaro e il direttore della Biblioteca comunale Giancarlo Sessa, che hanno messo a disposizione gli spazi cittadini.

“Il senso di questo progetto – conclude Bianca Massenzio – sta nella cura che scuola, libreria e Comune vogliono avere verso i bambini, che crescono in un momento storico complesso. È il dovere di noi adulti offrire loro strumenti per comprenderlo”.

Pozzallo festeggia così una vittoria che va oltre il premio economico: un riconoscimento nazionale che premia la lettura come strumento di libertà, consapevolezza e pace.



© Riproduzione riservata