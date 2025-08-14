Pozzallo: salvata una tartaruga marina. Aveva un amo da pesca conficcato

Questa mattina, nelle acque antistanti l’imboccatura del porto commerciale di Pozzallo, un diportista ha tratto in salvo una tartaruga marina della specie Caretta caretta ferita, in evidente difficoltà. L’esemplare aveva un amo da pesca conficcato nel cavo orale e non riusciva a nuotare liberamente.

Intervento della Guardia Costiera di Pozzallo

Allertata dal diportista, la Sala operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Pozzallo ha immediatamente attivato le procedure di recupero previste per animali marini feriti.

L’operazione ha permesso di prendere in custodia la tartaruga fino all’arrivo del personale specializzato del WWF.

Trasferimento al centro di recupero

La tartaruga marina ferita è stata trasferita in un centro di recupero per fauna marina, dove riceverà cure veterinarie mirate. Una volta ristabilita, sarà reintrodotta nel suo habitat naturale nelle acque del Mediterraneo.

Proteggere le tartarughe marine nel Mediterraneo

Le tartarughe Caretta caretta sono una specie protetta e a rischio, spesso minacciata da reti, ami da pesca e inquinamento. La collaborazione tra cittadini, Guardia Costiera e associazioni come il WWF è fondamentale per garantirne la sopravvivenza e la tutela dell’ecosistema marino.

